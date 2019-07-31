Сколько ждать аварийку при засоре канализации

- Слышали, что теперь аварийка должна приезжать на вызов по новым правилам. Подскажите, что изменилось, и сколько придется ждать мастеров при засоре канализации.

Сергей Петрович.

В аварийку волгоградцы обычно звонят, если в доме прорвало трубу, потекла батарея, засорилась канализация.

- Аварийно-диспетчерская служба (АДС), которая обслуживает многоквартирные дома, контролирует работу внутридомовых инженерных систем, регистрирует и выполняет заявки собственников помещений и жильцов, устраняет неисправности и повреждения, а в случае возникновения аварийных ситуаций принимает оперативные меры для обеспечения безопасности. Новые Правила* для этой службы начали действовать с 1 марта 2019 года. Они четко регламентируют все этапы работы, - отвечают специалисты инспекции госжилнадзора Волгоградской области:

АВТООТВЕТЧИК И ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Номера телефонов диспетчерских служб должны быть в платежке. Согласно 13 пункту Правил* время дозвона в аварийку не может превышать 5 минут. Больше жилец ждать не должен. Если же АДС не смогла за этот срок обеспечить ответ на телефонный звонок, то у вас должна быть возможность оставить голосовое сообщение в режиме «автоответчика». Рассмотреть его должны в течение ближайших 10 минут. Либо в этот же срок диспетчер обязан сам перезвонить жильцу.

Правилами также предусмотрено, что регистрировать заявки от жильцов теперь должны с использованием записи телефонного разговора. А вести журналы - в том числе в форме электронных документов.

СРОКИ РАБОТ

Срок локализации аварийных ситуаций в доме и нормативное время их ликвидации в новых Правилах также четко прописаны. Раньше они были довольно размытыми.

На локализацию аварии на внутридомовых системах холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения отводят не более 30 минут с момента регистрации заявки. За это время должны, например, перекрыть воду, чтобы она перестала хлестать из трубы.

А вот устранить саму аварию нужно не позже, чем за три дня. При этом жильцам должны обеспечить подачу коммунальных услуг в срок, не нарушающий установленную продолжительность перерывов.

Ликвидировать засор канализации должны в течение 2 часов после звонка.

Устранить засор мусоропровода должны так же в течение 2 часов. Но с учетом того, что АДС работает круглосуточно и оставить заявку вы могли среди ночи, этот момент оговаривается особо. Выполнять такие работы коммунальщики должны не ранее 8 часов и не позднее 23 часов.

При этом коммунальщики должны назвать вам номер заявки, а также проинформировать о планируемых сроках ее исполнения в течение получаса с момента регистрации. Сообщить об аварии и сроках ее устранения АДС обязана и в местную администрацию.

Что касается мелких неисправностей и повреждений, то устранять их АДС обязана в круглосуточном режиме, но не нарушая ночной покой.

- Нарушение требований относительно аварийно-диспетчерского обслуживания, предусмотренных пунктом 13 Правил, для управляющей организации является грубым нарушением лицензионных требований, - отмечают в Госжилнадзоре.

ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЯ

Время прихода коммунальщики должны согласовать заранее любым доступным для этого способом. Обязаны сообщить загодя и фамилию сотрудника, который придет к вам в дом. У него с собой должно быть служебное удостоверение, бейджик или нашивка, которые помогут вам идентифицировать мастера и организацию, которую он представляет. Еще одно обязательное требование - наличие одноразовых бахил. Их слесарь тоже должен принести с собой и надеть перед тем, как войти в квартиру.

Кстати, проконтролировать исполнение всех этих обязательных требований должны не только надзорные органы, но и сама диспетчерская. Качество исполнения заявок придется фиксировать на фото, а также проводить опросы среди жильцов. Данные придется также заносить в журнал учета заявок или в ГИС ЖКХ.

* Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные постановлением правительства РФ от 15 мая 2013 г. №416.