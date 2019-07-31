В Волгограде на новые светофоры и дорожные знаки потратят 19 миллионов рублей
Каждый день в Волгограде происходят десятки ДТП. Во многом по вине нерадивых водителей и пешеходов, но есть места, которые наши суеверные волгоградцы называют «проклятыми». И ищут подвохи в неправильных знаках или разметке. Конечно, проблемы с организацией дорожного движения есть. Поэтому в этом году потратят еще более 19 миллионов рублей на вопросы дорожной безопасности. За эти деньги в городе обновят часть светофоров и дорожных знаков. «КП-Волгоград» заглянула в документацию на сайте Госзакупок, где и появился соответствующий лот.
Заказчиком работ выступает МБУ «Северное». Сумма тендера - 19 миллионов 225 тысяч рублей. За эти деньги должны будут «усовершенствовать и обезопасить» около 20-ти аварийно опасных дорожных участков.
В список первоочередных попали перекрестки, где в последние годы чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.
В частности, новые светодиодные светофоры (с обратным отсчетом), а также новые знаки «Стоп линия» появятся:
1) перекресток на Университетском проспекте с улицами Автомобилистов и Полухина в Советском районе Волгоград;
2) перекресток улицы Ополченская и улицы Шурухина в Тракторозаводском районе;
3) перекресток проспекта имени Ленина и улицы Дегтярева в Тракторозаводском районе;
4) пересечение улицы Николая Отрады и улицы Кропоткина, а также улицы Николая Отрады и улицы Менжинского в Тракторозаводском районе;
5) пересечение улицы Еременко и улицы генерала Штеменко Краснооктябрьского района Волгограда;
6) пересечение улицы Череповецкой и улицы Ардатовской Ворошиловского района;
7) пересечение улицы 64-й Армии и Засекина Кировского района;
8) пересечение улицы Лазоревая и переулка Зеленоградский Красноармейского района;
9) пересечение проспекта героев Сталинграда и улицы Фадеева Красноармейского района;
10) а также светофоры установят на улице Землячки (напротив дома № 46 в районе пересечения с дублером бульвара 30-летия Победы) Дзержинского района Волгограда.
Кроме того, в местах, где под колесами часто оказываются пешеходы, установят новые выносные консоли для дорожных знаков «Пешеходный переход». Где установят:
- пересечение проспекта Ленина - улицы Дегтярева Тракторозаводского района;
- пересечение улицы Николая Отрады и улицы Кропоткина, а также улицы Николая Отрады и улицы Менжинского в Тракторозаводском районе;
- пересечение проспекта Металлургов и улицы Таращанцев Краснооктябрьского района;
- пересечение улицы Еременко - улицы генерала Штеменко Краснооктябрьского района;
- пересечение улицы Симонова - улицы 8-й Воздушной армии Дзержинского района;
- пересечение улицы Череповецкой и улицы Ардатовской Ворошиловского района;
- пересечение улицы Лазоревая и переулка Зеленоградский Красноармейского района;
- пересечение проспекта героев Сталинграда и улицы Фадеева Красноармейского района.
А еще за эти деньги установят 900 погонных метров турникетных ограждений перильного типа:
- на пересечении улиц 64-й Армии - улицы Засекина,
- улицы 64-й Армии - улицы Вельботной,
и на улице Невской - от улицы Пархоменко до улицы Новороссийской.
К 13 августа должны определить подрядчика, который возьмется за обновление перекрестков. Завершить все запланированные работы он должен до 30 октября этого года. Гарантия на работы - три года.
ИСТОЧНИК KP.RU