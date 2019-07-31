2019-07-31T12:09:26+03:00
Общество

Прокуратура Астрахани наказала дорожников, засыпавших ямы кусками надгробий

Мусор с кладбища на дорогу высыпало МБУ «Чистый город» [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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По дороге валялись кладбищенские цветы и куски с могильных оградок.По дороге валялись кладбищенские цветы и куски с могильных оградок.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В России нередко можно увидеть разбитую дорогу, где ямы засыпают чем угодно, но не асфальтом - кирпичами, бетоном, даже коврами застилают. Но, чтобы битыми надгробиями с кладбища - это перебор. А в Астрахани для коммунальщиков, похоже, нормальное явление. В конце июля дорожные службы высыпали на улицу Тренева кучи битого шлака, разровняли и уехали. И тут местные жители опешили: вся дорога была усыпана кладбищенской атрибутикой.

«Вот кусок металлической оградки с кладбища. А вот - осколок от мраморного надгробия. Везде цветки похоронные, по всей дороге рассыпаны, ленточки с венков…, - снимает этот ужас на камеру мобильного телефона жительница улицы Тренева. - Это полное безобразие!»

Дорогу в Астрахани засыпали кусками надгробий.

Видео тут же разлетелось по всем соцсетям. Астраханцы подняли волну возмущений.

«Дорога на вечную память…», - иронизируют горожане. - «Потрясающая духовность», «Ничего святого у людей не осталось. Куда мир катится?», «Это напоминание о неминуемой близкой кончине…»

Увидели эти кадры и сотрудники астраханской прокуратуры, и тут же организовали проверку. Кто ж автор этого безобразия? И смешно, и грустно, но это оказалось дело рук сотрудников МБУ с удивительно говорящим названием «Чистый город».

- Сотрудники учреждения действительно высыпали на грунтовую дорогу мусор, полученный при уборке городских кладбищ. А это является грубым нарушением законов «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». По этим законам отходы с кладбищ подлежат сбору, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды, - поясняют «КП-Волгоград» в Астраханской областной прокуратуре.

Прокуратура уже вынесла представление в МБУ «Чистый город» с требованием устранить нарушения. Кроме того, информацию передали в Управление Росприроднадзора по Астраханской области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

- В настоящий момент работники МБУ «Чистый город» уже очистили улицу Тренева в Астрахани от фрагментов ритуальной атрибутики, - отчитались в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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