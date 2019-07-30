ВТБ Лизинг предлагает автомобили Audi на специальных условиях

Размер поддержки от производителя для модели Audi A6 55 TFSI quattro в поставке увеличивается до 14% от рекомендованной розничной цены, для автомобилей в наличии – до 8%. Срок заключения договора возможен до 30 сентября 2019 года.

Кроме этого, специальные условия действуют и на автомобили Audi Q7 S-Line Edition. В зависимости от комплектации выгода может составить до 18% от рекомендуемой розничной цены. В рамках предложения клиенты могут воспользоваться также программой Trade-in.

«Автомобили Audi пользуются большой популярностью среди клиентов ВТБ Лизинг. Транспортные средства подобного уровня приобретаются для топ-менеджеров компаний и ценятся за комфорт и представительность. Наша стратегическая задача – сделать условия их приобретения максимально комфортными и при этом дать клиенту возможность выбрать автомобиль, который подойдет именно ему», - прокомментировал Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.

В рамках новой программы лизинговая компания окажет помощь клиенту со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, оформляя автомобиль в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.