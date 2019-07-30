В Волгограде выпал град размером с грецкий орех

Июль решил напоследок устроить волгоградцам настоящий занавес дождливой эпопее и прошелся по Волгоградской области с градом. Причем градины местами достигали размеров грецкого ореха. Люди выкладывают в соцсетях видео и фотографии этого «небесного чуда». Детвора, конечно, радуется, собирая ледяные мячики.

Вот такой сюрприз преподнес июль напоследок волгоградцам.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Я такого еще в жизни не видела: может кто-то в небесной канцелярии решил в гольф поиграть, а мячики к нам просыпались», - шутят волгоградцы. - «Да, лето удалось, и грецкие орехи хорошие».

ghest_vlg В Волгограде выпал град с грецкий орех

Но некоторым землякам совсем не до смеха.

«У соседей крышу поликарбонатную проломило. Как обстрел был», - подытоживают последствия града жители села Винновка в Городищенском районе, где град прошелся буквально стеной.

Фото Артура Карасева.

Фотографиями с огромными градинами «хвастаются» и жители поселка Латошинка на севере Волгограда. Но хуже всего сейчас фермерам, чьи поля попали под этот июльский «градопад». Они последствия оценят завтра, а мы вместе с ними на овощных прилавках.