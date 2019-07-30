2019-07-30T21:44:21+03:00
Общество

В Волгограде выпал град размером с грецкий орех

Огромные льдинки побили урожай на полях
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот такой град прошелся по Городищенскому району. Фото Вера Чернова.Вот такой град прошелся по Городищенскому району. Фото Вера Чернова.
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Июль решил напоследок устроить волгоградцам настоящий занавес дождливой эпопее и прошелся по Волгоградской области с градом. Причем градины местами достигали размеров грецкого ореха. Люди выкладывают в соцсетях видео и фотографии этого «небесного чуда». Детвора, конечно, радуется, собирая ледяные мячики.

Вот такой сюрприз преподнес июль напоследок волгоградцам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вот такой сюрприз преподнес июль напоследок волгоградцам.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Я такого еще в жизни не видела: может кто-то в небесной канцелярии решил в гольф поиграть, а мячики к нам просыпались», - шутят волгоградцы. - «Да, лето удалось, и грецкие орехи хорошие».

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В Волгограде выпал град с грецкий орех
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Но некоторым землякам совсем не до смеха.

«У соседей крышу поликарбонатную проломило. Как обстрел был», - подытоживают последствия града жители села Винновка в Городищенском районе, где град прошелся буквально стеной.

Фото Артура Карасева.

Фото Артура Карасева.

Фотографиями с огромными градинами «хвастаются» и жители поселка Латошинка на севере Волгограда. Но хуже всего сейчас фермерам, чьи поля попали под этот июльский «градопад». Они последствия оценят завтра, а мы вместе с ними на овощных прилавках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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