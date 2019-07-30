Генпрокуратура обвиняет волгоградских инспекторов ГИМС в крушении катамарана и гибели 11 человек

В ходе следствия по делу о крушении в Волгограде катамарана «Елань-12», на котором утонули 11 человек, вскрылись новые подробности. Выяснилось, что лодочную станцию, с которой вышло в последний путь это судно, практически никто и не проверял. А госинспекторы ГИМС закрывали глаза на нарушения. Конечно, вину с пьяного владельца судна Дмитрия Хахалева, который и был за штурвалом в день ЧП, никто не снимает, но, если бы инспекторы запретили работу лодочной станции, трагедии можно было бы избежать, считают следователи. Согласился с ними и Генпрокурор РФ Сергей Зайцев. Сегодня, 30 июля, он утвердил им обвинительное заключение.

- По версии следствия, инспекторы ГИМС еще в 2017 году в ходе проверки выявили ряд нарушений на базе для стоянок маломерных судов «Волжский Ветер». Однако, все равно выдали разрешение на эксплуатацию базы в тот сезон навигации. А в 2018-м году они дали положительное заключение о готовности стоянки вообще без проверки, - гласит сообщение Генпрокуратуры России.

За это время в Волгограде произошло два ЧП с маломерными судами. Сначала перевернулась моторная лодка, в которой находились четыре человека, а за штурвалом был пьяный капитан. Тогда все обошлось без жертв. А вот 11 июня 2018-го на затонувшем катамаране погибли 11 человек. И опять вскрылось, что за штурвалом был пьяный владелец судна, у которого даже документов на право управления не было.

- Госинспекторы обвиняются по двум статьям: «превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия» и «служебный подлог». Надзор за расследованием осуществляло управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Уголовное дело направлено в Ворошиловский райсуд Волгограда для рассмотрения по существу, - уточняют «КП-Волгоград» в Генпрокуратуре РФ.

Напомним, по делу о крушении катамарана в Волгограде проходят еще несколько человек. На скамье подсудимых оказался директор ООО «Пристань» Леонид Жданов. Это с его станции ушел в плавание перегруженный людьми катер (на нем было 16 человек вместо 10 положенных).

Затем появилась информация, что начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте тоже видел катамаран с пьяными пассажирами, но не остановил его и не предотвратил беду. Но позже в линейной полиции провели внутреннюю проверку и информация не подтвердилась.

- В случае установления судом вины сотрудника полиции, он будет уволен со службы в органах внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Будут судить и главного виновника трагедии - владельца катамарана Дмитрия Хахалева, который собственно был за штурвалом и спровоцировал столкновение судна с баржей. Он погиб с другими пассажирами, но вину с него это не снимает.

Напомним, 11 июня Хахалев с друзьями гаишниками решили отметить день рождения одного из них на катамаране. До позднего вечера друзья кутили на судне по Волге, а вечером неподалеку от речпорта Волгограда "Елань-12" на полном ходу врезалась в буксир «Капитан Вечеркин». Из кают катамарана спасатели достали тела семи женщин и четырех мужчин.

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