Проектировщики мини-ГЭС за два года придумают, как наполнить водой Волго-Ахтубинскую пойму

О комплексе гидротехнических сооружений впервые несколько лет назад. Губернатор озвучил эту идею на встрече с Дмитрием Медведевым в 2017 в Волгограде, еще раньше мероприятия по спасению Волги обсудили на Госсовет с участием президента. И строительство уникального объекта, который даже в самые маловодные годы сможет напитать Волго-Ахтубинскую пойму, сохранит уникальную эко-систему, получило поддержку. Федерация обещала финансирование.

Уже в мае состоялся конкурс, на котором выбрали подрядчика. АО «Институт Гидропроект» - это одна из самых крупных организаций по проектированию гидротехнических сооружений. Находится она в Москве. В советское время именно ее специалисты принимали участие в возведении Волжской ГЭС. Теперь им предстоит разработать проект, как дать воду Ахтубе, минуя гидроэлектростанцию.

- Главная задача — обеспечить подачу воды из водохранилища Волжской ГЭС — не менее 100 кубов в секунду — в Ахтубу и в ерики, которые нуждаются в обводнении, - говорит генеральный директор АО «Институт Гидропроект» Евгений БЕЛЛЕНДИР, который приехал в Волгоград обсудить детали проекта с волгоградским губернатором. - Сегодня мы прорабатываем несколько вариантов: от строительства канала и создания тоннелей до создания разделительной дамбы. Готовые проекты мы представим в октябре на экологическую экспертизу, они пройдут общественные слушания — современные технологии и опыт позволяют нам выполнить каждый из них. Волгоградская область получит канал управляемой воды, возможность развития зон отдыха, позволит обеспечить пойму водой в жаркий период.

Также среди «эффектов» от строительства мини-ГЭС называют и развитие сельского хозяйства (решится многолетняя проблема засухи на территории нескольких районов). В колодцах у жителей будет вода все лето.

Губернатор обсудил с проектировщиками возведение самого крупного за последнее время гидротехнического объекта.

Правда, главной задачей все-таки остается - экология.

- Такой масштабный проект реализуется в Волгоградской области и стране впервые — он связан не с развитием индустриализации, а направлен исключительно на экологическую составляющую и создание достойных условий жизни для людей, проживающих на этой территории, а это порядка 500 тысяч человек, - дал оценку проекта губернатор Андрей Бочаров.

Окончательную стоимость всего объекта не называют, только предварительные цифры: 15-20 миллиардов рублей. Проект обойдется в 722 миллиона рублей (включая экологическую экспертизу за 135 миллионов рублей). Окончательные документы АО «Институт Гидропроект» предоставят к концу 2020 года. Еще несколько лет гидротехнические сооружения будут строить. Специалисты уже подсчитывают, какой эффект в экономике даст строительство подобного объекта. Ведь привлекать собираются именно волгоградские компании. А это значит и дополнительные рабочие места и увеличение налоговых поступлений в бюджет.

По словам губернатора, этот комплекс нужен Волгоградской области, нужен стране, нужен нашим соседям, в том числе астраханцам.

ВАЖНО

Как говорят специалисты, подобный масштабный проект был бы невозможен без предварительной подготовки. Последние несколько лет в Волго-Ахтубинской пойме идет активная работа по экологической реабилитации и расчистке ериков и озер. Ее, кстати, продолжат и во время строительства комплекса гидротехнических сооружений. В планах до 2024 года восстановить 93 водных объекта и построить 72 водопропускных сооружения. Воде нужно место.