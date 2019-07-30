2019-07-30T10:35:30+03:00
Общество

Ранняя реабилитация пострадавших на производстве: как проходит лечение

Специалисты Фонда социального страхования РФ поговорят об этом за "круглым столом"
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Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.
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В среду, 31 июля, в 13.00 в пресс-центре на улице Мира, 19А в Волгограде «Комсомольская правда» проведет «круглый стол» на тему «Ранняя реабилитация пострадавших на производстве» с участием специалистов Фонда социального страхования РФ.

Участники мероприятия расскажут о том, как проходит лечение пострадавших в результате тяжелого несчастного случая на производстве, в каких случаях ФСС берет на себя все расходы вне зависимости от их стоимости, также спикеры расскажут о госуслугах, которые оказывает фонд.

Участники:

ГЛАДКИХ Павел Дмитриевич, управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования Российской Федерации

ЧЕЧУШКОВ Денис Анатольевич - начальник отдела страхования профессиональных рисков

ЛАПИНСКАЯ Татьяна Алексеевна - заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков

БЕЛИЦКАЯ Светлана Олеговна - главный специалист отдела страхования профессиональных рисков

Пресс-центр расположен по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 19А.

Телефон для аккредитации: 8-909-393-12-31 (Ким Эльмира).

ИСТОЧНИК KP.RU

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