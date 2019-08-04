2019-08-04T15:29:18+03:00
Происшествия

Живая: под Волгоградом нашли девочку, которую искали четыре дня

16-летнюю Светлану Сорочинскую обнаружили у озера Богатое
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Девочка вышла из дома вечером 31 июля, а нашли ее 4 августа.Девочка вышла из дома вечером 31 июля, а нашли ее 4 августа.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

«Нашли! Она жива и здорова!», - этих слов ждали тысячи людей, которые следили за поисками пропавшей в Михайловском районе Волгоградской области 16-летней девочки-инвалида. Светлану Сорочинскую обнаружили сегодня, 4 августа, на пятые сутки с момента пропажи.

- Девочка обнаружена в окрестностях станицы Раздоринской возле озера Богатое, - радостную весть сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

- Ребенка нашли следователи-криминалисты регионального управления Кирилл Живов, Дмитрий Янев и оперативные сотрудники полиции. Перебравшись на лодке через озеро, они обнаружили девочку истощённой, напуганной, но, к счастью, живой, - добавляют в СУ СК по региону.

Девочку обнаружили в 800 метрах от дома. Истощенной и очень напуганной, но живой. Фото СУ СК по Волгоградской области.

Девочку обнаружили в 800 метрах от дома. Истощенной и очень напуганной, но живой. Фото СУ СК по Волгоградской области.

Под Волгоградом на пятые сутки нашли пропавшую 16-летнюю девочку.Видео СУ СК по Волгоградской области. Отыскали подростка следователи-криминалисты Кирилл Живов (в лодке) и Дмитрий Янев.

Напомним, подросток пропала вечером 31 июля. Родители приехали с ней в Волгоградскую области из Апатитов. Думали, набраться сил под нашим теплым солнышком. Но отпуск получился напряженным.

В тот день взрослые ушли на собрание, а детвору оставили в доме. За младшими и 16-летней Светой следила их18-летняя сестра. Девочка вышла во двор в туалет, и как в воду канула. Как выяснилось позже, ребенок страдает тяжелым врожденным заболеванием, она дезориентирована в пространстве и почти не общается. Кроме того, она хромает на правую ногу и для нее любой овраг превращается в непреодолимую полосу препятствий. Поэтому операция по ее поиску была такой сложной.

Шансы на то, что девочка найдется живой и невредимой таяли с каждым днем. Ее следы обрывались на окраине лесного массива, дикого и местами непролазного. А больной ребенок сам - одна, не приспособленная к жизни, в тонких летних лосинах и футболке холодными ночами, в лесу... Поэтому новость о том, что ребенок нашелся - сравни чуду.

Девочку искали сотни людей по всей округе. Нашли ее у озера Богатое. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Девочку искали сотни людей по всей округе. Нашли ее у озера Богатое.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Девочку искали всем миром: волонтеры, жители села, полицейские трех районов, кинологи, затем присоединились еще и бойцы Росгвардии - в общей сложности на пятый день поисков группировка насчитывала 350 человек. На данный момент масштабная операция завершена.

- С ребенком общаются специалисты – психологи, врачи, инспекторы ПДН, следователи Следственного Комитета. Устанавливаются обстоятельства ее ухода и нахождение с момента исчезновения, - добавляют в ГУ МВД по Волгоградской области.

Поиски без вести пропавшей девочки под Волгоградом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24