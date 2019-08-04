Живая: под Волгоградом нашли девочку, которую искали четыре дня

«Нашли! Она жива и здорова!», - этих слов ждали тысячи людей, которые следили за поисками пропавшей в Михайловском районе Волгоградской области 16-летней девочки-инвалида. Светлану Сорочинскую обнаружили сегодня, 4 августа, на пятые сутки с момента пропажи.

- Девочка обнаружена в окрестностях станицы Раздоринской возле озера Богатое, - радостную весть сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

- Ребенка нашли следователи-криминалисты регионального управления Кирилл Живов, Дмитрий Янев и оперативные сотрудники полиции. Перебравшись на лодке через озеро, они обнаружили девочку истощённой, напуганной, но, к счастью, живой, - добавляют в СУ СК по региону.

Девочку обнаружили в 800 метрах от дома. Истощенной и очень напуганной, но живой. Фото СУ СК по Волгоградской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/723971" frameborder="0"></iframe> Под Волгоградом на пятые сутки нашли пропавшую 16-летнюю девочку.Видео СУ СК по Волгоградской области. Отыскали подростка следователи-криминалисты Кирилл Живов (в лодке) и Дмитрий Янев.

Напомним, подросток пропала вечером 31 июля. Родители приехали с ней в Волгоградскую области из Апатитов. Думали, набраться сил под нашим теплым солнышком. Но отпуск получился напряженным.

В тот день взрослые ушли на собрание, а детвору оставили в доме. За младшими и 16-летней Светой следила их18-летняя сестра. Девочка вышла во двор в туалет, и как в воду канула. Как выяснилось позже, ребенок страдает тяжелым врожденным заболеванием, она дезориентирована в пространстве и почти не общается. Кроме того, она хромает на правую ногу и для нее любой овраг превращается в непреодолимую полосу препятствий. Поэтому операция по ее поиску была такой сложной.

Шансы на то, что девочка найдется живой и невредимой таяли с каждым днем. Ее следы обрывались на окраине лесного массива, дикого и местами непролазного. А больной ребенок сам - одна, не приспособленная к жизни, в тонких летних лосинах и футболке холодными ночами, в лесу... Поэтому новость о том, что ребенок нашелся - сравни чуду.

Девочку искали сотни людей по всей округе. Нашли ее у озера Богатое.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Девочку искали всем миром: волонтеры, жители села, полицейские трех районов, кинологи, затем присоединились еще и бойцы Росгвардии - в общей сложности на пятый день поисков группировка насчитывала 350 человек. На данный момент масштабная операция завершена.

- С ребенком общаются специалисты – психологи, врачи, инспекторы ПДН, следователи Следственного Комитета. Устанавливаются обстоятельства ее ухода и нахождение с момента исчезновения, - добавляют в ГУ МВД по Волгоградской области.