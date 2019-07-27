2019-07-27T19:36:09+03:00
Общество

Экс-главу правительства Астраханской области арестовали на два месяца

По решению Ленинского районного суда Расул Султанов пробудет в СИЗО до 25 сентября
Юлия Данильченко
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Султанова арестовали до 25 сентября. Фото: правительство Астраханской областиСултанова арестовали до 25 сентября. Фото: правительство Астраханской области
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Сегодня, 27 июля, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал экс-главу правительства Астраханской области Расула Султанова сроком на два месяца. В СИЗО бывший чиновник пробудет до 25 сентября 2019 года, пока идет расследование уголовного дела.

- Мы будем обжаловать это решение, мы с ним не согласны, - прокомментировал защитник Султанова адвокат Дмитрий Лебедев.

Напомним, Расула Султанов и министра финансов области Виталия Шведова (по совместительству исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Астраханской области) арестовали 26 июля и подозревают в злоупотреблении полномочиями. Как считает следствие, они причастны к крупному кредиту размером в шесть миллиардов рублей, который нанес экономике региона немалый ущерб - более 212 миллионов рублей.

Ситуацию с арестами прокомментировал врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин:

- Более подробную информацию об этом нам изложат следственные органы. Конечно, задержание людей, выполняющих государственные функции такого уровня, как председатель правительства и министр финансов, это очень резонансно. Но я уверен, что расследование будет объективным. Мы, со своей стороны, будем оказывать следствию всестороннюю поддержку.

СПРАВКА КП

У власти Расул Султанов пробыл более десяти лет. Поначалу он стоял во главе «Астраханьавтодорремстрой», затем занял должность замглавы облкабмина по инвестиционной политике и имущественным отношениям, с 2017 года возглавил правительство Астраханской области. Должность он покинул не так давно, как раз после прихода нового врио губернатора Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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