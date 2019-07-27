2019-07-27T11:53:09+03:00
Происшествия

Мошенники развели врача из Урюпинска, продававшего дом, на 1,6 млн рублей

Еще несколько волгоградцев стали жертвами аферистов
Юлия Данильченко
Поделиться:
Практически каждый день жители Волгоградской области пишут одинаковые заявления в полицию: с их счетов исчезают крупные суммы денегПрактически каждый день жители Волгоградской области пишут одинаковые заявления в полицию: с их счетов исчезают крупные суммы денегФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Практически каждый день жители Волгоградской области пишут одинаковые заявления в полицию: с их счетов исчезают крупные суммы денег. Схемы всегда идентичны. То «внук попал в беду», то якобы «карта заблокирована» и требуются персональные данные, то «реформа денег». Люди продолжают вестись на эти разводы, рискуя лишиться сбережений и никогда не вернуть их, ведь вычислить мошенников непросто.

Более полутора миллионов потеряла врач из Урюпинска. Женщина продавала дом. Когда раздался звонок, и мужчина на том конце провода пообещал купить его, даже не осматривая, она не придала должного внимания этой подозрительной спешке.

- Он пообещал перечислить задаток, даже не осматривая лично дом. Для этого звонившему необходимы были персональные данные банковского счета и коды-подтверждения операций. Женщина продиктовала конфиденциальную информацию, в результате чего лишилась денег, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Почти полмиллиона списали со счета 70-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда. Аферисты сообщили о якобы странных операциях по счету и попросили персональные данные. По такой же схеме развели 67-летнюю пенсионерку – у женщины украли почти сто тысяч. На аналогичную сумму обогатились преступники благодаря доверчивости 69-летнего мужчины из Краснооктябрьского района.

- Днем мужчине на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что внуку волгоградца грозит уголовная ответственность за совершение преступления. Разрешить правые вопросы, по словам звонившего, можно было бы за денежное вознаграждение. Пенсионер для «спасения» своего внука через полтора часа после звонка передал прибывшему курьеру 100 тысяч, - уточнили детали в ведомстве.

Все эти схемы нужно хорошо запомнить и никогда не доверять людям по телефону. В любом случае подозрительные операции можно и нужно проверить лично в банке, а информацию о «неприятностях» родственников – у них лично или в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Каждый год 60 волгоградцев заражаются острой формой вирусного гепатита
В Москве поймали иностранного афериста, обманувшего студентов в Волгограде
Под Волгоградом у ГРС нашли шесть снарядов времен войны
В Волгоградской области за сутки сгорели четыре машины
В столкновении двух легковушек пострадала 8-летняя волгоградка
В Волгоградской области магазинов в полтора раза больше, чем надо
Мэр Камызяк и глава Камызякского района пойдут под суд за взятки
Не выдержали фур: в Волгограде стали рассыпаться новые ливневки
Волгоградец лишился машины и дома за сокрытие 10 миллионов рублей налогов
Во Фролово построят новый ФОК с бассейном
Девочку,чьи родители погибли в страшной аварии на саратовской трассе, перевели в больницу №7
Суд арестовал виновника ДТП, из-за которого под Волгоградом погибла семья пермяков
В Астрахани лифт дверями раздробил женщине бедро
В Астрахани полицейский придумал себе награду «За отвагу» и шесть лет получал за нее доплату
Довезти велосипед на ночной велопарад волгоградцы смогут бесплатно
Следствие об аресте двух крупных астраханских чиновников: Подрывали авторитет власти
Командующий ЮВО проверил, как Волгоград готов к военным сборам
В Волгограде подросток ограбил аптеку, чтобы помочь раненному другу
Салют на День ВМФ 2019 в Астрахани: когда начнется и где смотреть
В Астрахани подростки на детских надувных кругах пытались переплыть Волгу
Наказали за вспыльчивость: Лучший нападающий «Ротора» Анзор Саная пропустит три матча