Мошенники развели врача из Урюпинска, продававшего дом, на 1,6 млн рублей

Практически каждый день жители Волгоградской области пишут одинаковые заявления в полицию: с их счетов исчезают крупные суммы денег. Схемы всегда идентичны. То «внук попал в беду», то якобы «карта заблокирована» и требуются персональные данные, то «реформа денег». Люди продолжают вестись на эти разводы, рискуя лишиться сбережений и никогда не вернуть их, ведь вычислить мошенников непросто.

Более полутора миллионов потеряла врач из Урюпинска. Женщина продавала дом. Когда раздался звонок, и мужчина на том конце провода пообещал купить его, даже не осматривая, она не придала должного внимания этой подозрительной спешке.

- Он пообещал перечислить задаток, даже не осматривая лично дом. Для этого звонившему необходимы были персональные данные банковского счета и коды-подтверждения операций. Женщина продиктовала конфиденциальную информацию, в результате чего лишилась денег, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Почти полмиллиона списали со счета 70-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда. Аферисты сообщили о якобы странных операциях по счету и попросили персональные данные. По такой же схеме развели 67-летнюю пенсионерку – у женщины украли почти сто тысяч. На аналогичную сумму обогатились преступники благодаря доверчивости 69-летнего мужчины из Краснооктябрьского района.

- Днем мужчине на стационарный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что внуку волгоградца грозит уголовная ответственность за совершение преступления. Разрешить правые вопросы, по словам звонившего, можно было бы за денежное вознаграждение. Пенсионер для «спасения» своего внука через полтора часа после звонка передал прибывшему курьеру 100 тысяч, - уточнили детали в ведомстве.

Все эти схемы нужно хорошо запомнить и никогда не доверять людям по телефону. В любом случае подозрительные операции можно и нужно проверить лично в банке, а информацию о «неприятностях» родственников – у них лично или в правоохранительных органах.