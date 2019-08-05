Кто оплатит лечение и реабилитацию при травме на производстве

В Волгограде помнят прогремевший несколько лет тому назад в день Святого Валентина взрыв в кафе «Белладжио», где пострадали не только посетители, но и персонал. Часть пострадавших тогда отправили на лечение в Москву. Суммы счетов на оплату лечения у некоторых были шести- и семизначные, тем не менее, они были оплачены страховщиком (ФСС) полностью.

Главная цель Фонда социального страхования (ФСС) - свести к минимуму последствия производственной травмы, восстановить здоровье пострадавшего, вернуть его к труду. Помогает в этом четко организованный процесс ранней реабилитации. Этой теме был посвящен «круглый стол», который провели «КП» и ФСС.

ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА

- Оплату расходов на лечение и раннюю реабилитацию пострадавших в результате тяжелых несчастных случаев на производстве ФСС производит после предоставления работодателем полного пакета документов: извещение о тяжелом несчастном случае на производстве, акт расследования несчастного случая с приложением материалов, а также медицинское заключение о степени тяжести травмы, - отметил управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких.

Управляющий Волгоградским отделением Фонда социального страхования РФ Павел Гладких. Фото: Сергей Григорьев

Получивший травму на производстве может рассчитывать на полную оплату лечения и расходов на лекарства и медицинскую реабилитацию, гарантированные государством в лице Фонда выплаты по листкам нетрудоспособности в размере 100% его среднего заработка. А в дальнейшем, в случае установления ему степени утраты профессиональной трудоспособности, - на протезно-ортопедические изделия, специальный автотранспорт, санаторно-курортное лечение, единовременную и ежемесячную страховые выплаты.

В Волгоградской области в настоящее время около 8 тысяч получателей страховых выплат после травмы на производстве. За 2018 год общая сумма выплат составила около 600 миллионов рублей. Кроме того, ФСС заключает договоры на профессиональное обучение и переобучение пострадавших на производстве, которые лишены возможности вернуться на прежнее рабочее место.

РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

После тяжелых несчастных случаев на производстве пострадавшему медицинская помощь требуется с первых минут после травмы. Однако этап расследования порой затягивается, что является препятствием для своевременной оплаты лечения.

- Если мы видим по обстоятельствам, что случай, скорее всего, будет связан с производством, то направляем гарантийные письма об оплате лечения пострадавшего в медицинские учреждения, - пояснил начальник отдела страхования профессиональных рисков Денис Чечушков.

Сотрудники отдела страхования профессиональных рисков. Фото: Сергей Григорьев

Стационарное лечение - это первый этап лечения пострадавшего на производстве. Второй этап - амбулаторно-поликлинический. И третий - реабилитационное (санаторно-курортное) лечение, которое назначает врачебная комиссия. В Волгоградской области оно проходит на базе Центра реабилитации ФСС РФ «Волгоград».

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ИЗВЕСТИТЬ О ЧП

- Случается, что работодатель по тем или иным причинам скрыл произошедший несчастный случай на производстве, и тогда пострадавший может не получить всей необходимой бесплатной помощи, лечения и реабилитации, положенной ему по закону. А мы в этой ситуации не можем ему ничем помочь, - отмечает заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков Татьяна Лапинская. - В 2016 году в регионе было три подобных случая, в 2017 - два, в прошлом году - один. Поэтому мы всегда напоминаем, что работодатель обязан в течение суток известить о несчастном случае на производстве, тем более тяжелом, страховщика (отделение Фонда). Пострадавшие, вовремя получившие нашу помощь, в более половине случаев возвращаются к труду без последствий для своего здоровья.

Денис Чечушков и Андрей Орлов. Фото: Сергей Григорьев

В Волгоградской области уже четвертый год работают реабилитационные менеджеры.

- Мы взаимодействуем с участниками всех этапов реабилитации, совместно с врачебными комиссиями решаем вопросы по поводу лечения. Затем в кратчайшие сроки направляем пострадавших в Центр реабилитации. Если есть необходимость, то иногда и повторно. Также теперь страховщик совместно с врачебной комиссией может продлить срок санаторной реабилитации более 21 дня. После пациент снова возвращается на лечение в поликлинику. И лишь потом его направляют на медико-социальную экспертизу для установления степени утраты профессиональной трудоспособности или выписывают на работу, - рассказывает реабилитационный менеджер Светлана Белицкая.

Как отметил Павел Гладких, Волгоградской области повезло, что в регионе есть свой, современный, прекрасно оснащенный Центр реабилитации.

- Мы работаем не только с Волгоградским отделением ФСС, но и еще с десятью регионами страны. К нам порой приезжают в инвалидной коляске, а уходят на своих ногах. В программу входит полный комплекс лечебной физкультуры, массаж, физиотерапевтические процедуры, продолжение медикаментозного лечения. Немалую роль играет в реабилитации пострадавших и наш парк, где, по словам пациентов, они выздоравливают душой, - рассказал заведующий отделением Центра реабилитации ФСС РФ «Волгоград» Андрей Орлов.

Специалисты Волгоградского отделения ФСС ответили на актуальные вопросы. Фото: Сергей Григорьев

ОХРАНА ТРУДА И СНИЖЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА

- Политика ФСС направлена на превентивные меры по предупреждению несчастных случаев на производстве, - отмечает Павел Гладких.

За последние пять лет уровень травматизма в регионе снизился почти в полтора раза. Правда, при этом меньше стало и самих организаций (страхователей), и работников (застрахованных).

Каждый год сотни предприятий обращаются в Волгоградское отделение ФСС, чтобы использовать средства страховых взносов на мероприятия по охране труда. В 2019 году на это выделено 143 миллиона рублей. Начиная с этого года дополнительные средства работодатель может направить на санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста.

И еще один стимул - если работодатель активно занимается охраной труда, у него отсутствуют несчастные случаи на производстве, то он может получить до 40% скидки на размер страхового тарифа.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Волгоградской области

54 433 страхователей (предприятий и организаций).

611 576 застрахованных сотрудников, из них

101 620 или 16,62 % работает во вредных или опасных условиях труда.

483 несчастных случая на производстве произошло в регионе в 2018 году, в том числе 65 человек получили тяжелые производственные травмы.