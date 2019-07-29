За незаконное размещение отходов предусмотрена административная ответственность

Несанкционированные свалки, образованные от недобросовестных мусоровывозящих компаний, приносят ущерб не только жителям, чьи жилые помещения находятся в непосредственной близости к свалке, но и экологии. К сожалению, на сегодняшний момент в городе и области остаются организации, нелегально вывозящие отходы на ближайшую точку.

Ответственность за несанкционированные свалки может лежать не только на нелегальных перевозчиках, но и тех, кто заказывает их услуги. Неоднократные случаи незаконного размещения отходов зарегистрированы не только в городе, но и области. Так, 15 июля, жителями Камышина зафиксирован незаконный вывоз строительных отходов, а в конце июня - по ул. Ползунова в Дзержинском районе Волгограда. Пока предприятия остаются в тени и не желают заключать договор на оказание услуги по обращению с ТКО с регоператором, Волгоградскую область продолжат заваливать мусором.

«Управление отходами – Волгоград» напоминает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели несут административную ответственность за незаконное размещение отходов. Накапливать ТКО можно только в специально оборудованных местах. Нарушение правил по статье 8.2 КоАП РФ за «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления…» влечет штраф для граждан – до 2000 рублей, а для юридических лиц – до 250 000 рублей.

Чтобы не допустить случаев возникновения новых несанкционированных свалок, региональный оператор просит жителей при необходимости вывоза отходов в частных случаях обращаться исключительно в лицензированные организации. Согласно законодательству, юридические лица, в ходе деятельности которых образовываются отходы, обязаны заключить договор с регоператором на оказание услуг по обращению с ТКО. Договор – это гарантия того, что мусор будет обработан и не повредит окружающей среде.

Напомним, средняя стоимость размещения отходов на полигоне для лицензированных компаний составляет 800-900 рублей за тонну, сюда же входят транспортные затраты. Если организация указывает цены ниже – данные отходы направятся в ближайший овраг.