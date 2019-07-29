В Волгограде подрядчик снова будет ремонтировать Масляевскую башню – по гарантии

Масляевскую башню – украшение дома по улице Ленина,25 построили в 1949 году. И много лет она радовала глаз всех прохожих. Но постепенно, оставленная без должного внимания, она пришла в плачевное состояние. Еще в 2011 году Центральный суд постановил - сделать ремонт. Но пришлось ждать до 2017 года, когда полным ходом шла подготовка к ЧМ-2018 году и фасады старых домов в центре ремонтировали. В 2017 году для ремонта башни нашли 10 миллионов рублей. Сумма немаленькая, и можно понять негодование жителей, заметивших, что такая дорогая работа не продержалась и два года – элементы башенки опять затрещали. Кто так ремонтирует?

Вот так было до реконструкции. Фото: с сайта госзакупок

Напомним, тогда, 2 года назад, мэрия заказала проект ремонта этого объекта культурного наследия. Потом искали подрядчика. Выигравшая конкурс фирма из Омска выполнила ремонт. Подрядчик отреставрировал элементы башенки на крыше, вставил новые окна, внешние откосы, декоративный балкон и дымоходы. На время ремонта саму башенку снимали с верхушки дома и увозили в мастерскую. Правда, хватило этого всего на два года. Начала осыпаться штукатурка, балкон проржавел, пол провалился, а из поручней кто-то вытащил штырь.

Вандалы разрушили часть декоративного балкона, хотя ржавчина появилась без их помощи.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

ВСЕ РАЗРУШИЛИ ВАНДАЛЫ?

Проблемы с Масляевской башней в этом году сначала озвучили общественники. Да и жители стали жаловаться в УК на хулиганов, которые через пожарные лестницы поднимаются наверх и портят общедомовое имущество. Представители МУП «Волгограделенхоз» выехали по адресу с проверкой и составили опись нарушений. Среди дефектов: обрушение лепнины на двух декоративных башнях, отслоение штукатурочного слоя на некоторых башнях, обрушение стены ветканала на кровле, потеки на потолке в одной из квартир на верхнем этаже.

- Мы составили претензию и направили ее подрядчику ООО «НовТехноСтрой» - до 15 августа устранить все возникшие дефекты, - рассказывает Юрий Хохлачева, главный инженер МУП «Волгоградзеленхоз». - Ведь гарантия по этому объекту пять лет. Подрядчик сам перезвонил и сказал, что все исправит. Бригада уже приезжала, начинала работу, но как раз зарядил дождь, и они отложили все на неделю. Время еще терпит. Когда они завершат гарантийный ремонт, мы его проверим.

Акт осмотра.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Объяснить причины, почему объект стал частично разваливаться всего через два года, чиновники не могут. Для этого надо делать экспертизу. Хотя часть разрушений, по их мнению, на совести вандалов.

- Они поднимаются на крышу, ходят по декоративному балкону, по которому ходить в принципе нельзя. Ломают все, что можно сломать. УК закрывает вход, но хулиганы выбивают дверь, - говорит Юрий Хохлачев.

Хотя вряд ли обрушение штукатурки и ржавчину можно объяснить хулиганами. Главное, чтобы гарантийный ремонт сделали более ответственно, чем до этого.

Трещины появились по всей башне.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

КСТАТИ

Помещение внутри башни продали частному лицу. По слухам, там будет мастерская художника. Но до самой управляющей компании, которая распоряжается этим общедомовым имуществом, дозвониться не удалось. Так что владелец полуразрушенных помещений (внутри ремонта не было), общественности пока неизвестен.