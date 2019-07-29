2019-07-29T12:36:13+03:00
Происшествия

Полицейские задержали волгоградца, который вез семь тысяч раков в легковушке

Мужчина собирался их продать в Волгограде
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина упихал в свою машину 19 мешков с раками.Мужчина упихал в свою машину 19 мешков с раками.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Машину, мчащуюся по автодороге «Самара-Волгоград», сотрудники ГИБДД остановили в эту субботу. Полицейские проводили традиционный рейд по нарушителям правил дорожного движения, проверяли водителей на алкоголь. Автовладелец «четырнадцатой» был трезв как стеклышко. Но силовики все равно попросили мужчину выйти из авто: они увидели на заднем сидении множество мешков. Был полностью заполнен и багажник. Когда волгоградца попросили открыть хотя бы один из них, то внутри увидели живой груз. Вся тара была заполнена копошащимися раками.

Полицейские насчитали 19 мешков. Общий вес раков – 230 килограммов или около 7 тысяч экземпляров.

Как объяснил 28-летний житель Старополтавского района, он вез живой товар на продажу в Волгоград – у него забирали груз оптом. Именно этим в последнее время мужчина зарабатывал себе на жизнь – другой работы в его селе нет.

На реке Еруслан, где он добывал раков, нашли 50 раколовок. Их изъяли пока в качестве вещдоков. Сейчас в отношении мужчины проводится проверка. Старполтавские следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статьей 256 УК РФ – незаконная добыча биоресурсов. Раков ловить сейчас можно – запрет начинает действовать только с 15 августа, но не в таких количествах. Мужчина нарушил сразу несколько правил рыболовства. Во-первых, при ловле можно использовать только три раколовки, а никак не 50. Во вторых, суточная норма вылова не более 50 штук на человека. Да и размер должен превышать 10 сантиметров. А в мешках были совсем мелкие экземпляры.

Раков выпустили в Волгу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Раков выпустили в Волгу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, всех раков выпустили в районе города Николаевска в реку Волгу. Это, конечно, не родной дом для раков – до Еруслана несколько десятков километров, но все же лучше, чем кастрюля с кипятком.

19 мешков раков перевозили в "четырнадцатой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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