Свое 65-летие Волжский отметил ярко. Этот День города запомнится не только волжанам, но и волгоградцам. Сразу три звездных гостя поздравили Волжский с юбилеем - Владимир Маркин, Лариса Долина и Дима Билан. Зажигали публику и лучшие местные коллективы и исполнители, завершил праздник грандиозный фейерверк. По данным регионального главка МВД, только 28 июля 2019 на гала-концерт с участием Димы Билана и салют в честь Дня города в Волжском пришли посмотреть около 71 тысячи человек. Это абсолютный рекорд последних лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/722809" frameborder="0"></iframe> Концерт Димы Билана в Волжском собрал 71 тысячу зрителей.Екатерина СИМОХИНА

Дима Билан раскачал публику и даже извинился перед жителями близлежащих домов за то, что не дает им спать. Концерт с участием звезды в Волжском шел около 50 минут. Потом показали небольшой фильм и финальным аккордом праздника стал яркий фейерверк, который пускали из двух точек.

На площади к началу гала-концерта собралось более 50 тысяч зрителей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сначала выступали лучшие коллективы области.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Диме Билану подпевали тысячи человек.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Когда понимаешь, что сегодня крайний концерт перед отпуском, - написал перед началом концерта Дима Билан в своем инстаграм. - Хоть бы все, что запланировал на него, случилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/722810" frameborder="0"></iframe> Концерт Димы Билана в Волжском.Екатерина СИМОХИНА

Все случилось. Праздник действительно получился ярким. К тому же, как сообщили «КП-Волгоград» в полиции, прошел без происшествий.

В администрации Волжского добавили, что уже ночью коммунальные службы навели порядок в местах праздничных гуляний. Вывезли пять КАМАЗов и десять тракторов с мусором. Утро город встретил чистым.