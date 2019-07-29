2019-07-29T11:14:17+03:00
Общество

Концерт Димы Билана в Волжском собрал 71 тысячу зрителей

Завершился День города 28 июля 2019 в Волжском выступлением Димы Билана и ярким фейерверком [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дима Билан поздравил Волжский с днем города.Дима Билан поздравил Волжский с днем города.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Свое 65-летие Волжский отметил ярко. Этот День города запомнится не только волжанам, но и волгоградцам. Сразу три звездных гостя поздравили Волжский с юбилеем - Владимир Маркин, Лариса Долина и Дима Билан. Зажигали публику и лучшие местные коллективы и исполнители, завершил праздник грандиозный фейерверк. По данным регионального главка МВД, только 28 июля 2019 на гала-концерт с участием Димы Билана и салют в честь Дня города в Волжском пришли посмотреть около 71 тысячи человек. Это абсолютный рекорд последних лет.

Концерт Димы Билана в Волжском собрал 71 тысячу зрителей.Екатерина СИМОХИНА

Дима Билан раскачал публику и даже извинился перед жителями близлежащих домов за то, что не дает им спать. Концерт с участием звезды в Волжском шел около 50 минут. Потом показали небольшой фильм и финальным аккордом праздника стал яркий фейерверк, который пускали из двух точек.

На площади к началу гала-концерта собралось более 50 тысяч зрителей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На площади к началу гала-концерта собралось более 50 тысяч зрителей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сначала выступали лучшие коллективы области. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сначала выступали лучшие коллективы области.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Диме Билану подпевали тысячи человек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Диме Билану подпевали тысячи человек.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Когда понимаешь, что сегодня крайний концерт перед отпуском, - написал перед началом концерта Дима Билан в своем инстаграм. - Хоть бы все, что запланировал на него, случилось.

Концерт Димы Билана в Волжском.Екатерина СИМОХИНА

Все случилось. Праздник действительно получился ярким. К тому же, как сообщили «КП-Волгоград» в полиции, прошел без происшествий.

В администрации Волжского добавили, что уже ночью коммунальные службы навели порядок в местах праздничных гуляний. Вывезли пять КАМАЗов и десять тракторов с мусором. Утро город встретил чистым.

Фейерверк на День города в Волжском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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