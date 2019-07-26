2019-07-26T16:50:44+03:00
Происшествия

Волгоградка выжила после удара молнии

Женщина сейчас находится на лечении в суровикинской больнице
Екатерина МАЛИНИНА
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Молнии в районе хутора Сысоевский частое явление. Фото: Ксения ТимофееваМолнии в районе хутора Сысоевский частое явление. Фото: Ксения Тимофеева
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Хутор Сысоевский Суровикинского района знают многие любители аномальных явлений. Возле села находятся загадочные валуны – оплавленные молнией большие камни. А уфологии уверены: здесь место посадки инопланетных кораблей. В соседних хуторах может светить солнце, а в Сысоевском бушевать гроза. Правда, до этого жертвой стихий становились в основном домашние животные. Но 25 июля от разряда пострадала местная жительница Маргарита Бобкова.

Волгоградка шла по делам по проселочной дороге на окраине села, когда пошел сильный дождь. Она открыла зонтик и услышала сначала грохот, потом почувствовала сильную боль. В зонт ударила молния

- Я упала на спину, отнялись полностью ноги. Лежала так несколько минут, пока меня из машины не увидел сосед. Он позвонил дочери, а та отвезла в районную больницу.

Молодая женщина заранее предупредила медиков о необычно пациентке. Маргариту поместили в реанимацию, поставили капельницу и оказали необходимую помощь. Из-за разряда у нее почернели ноги. Как сообщили "КП-Волгоград" в облздраве, сейчас она находится в отделении хирургии Суровикинской ЦРБ под присмотром медиков.

- Если бы зонт держала левой рукой – умерла бы на месте. А так бог видимо дал еще один шанс, врачи сказали, что это почти как второе рождение, - рассказывает Маргарита.

А зонт, кстати, не пострадал – как новый. В отличие от своей хозяйки.

Правда, никаких особенных способностей после удара у Маргариты не обнаружилось – большое разочарование для любителей сверхъестественного. Но женщина и ее родные уже рады тому, что она выжила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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