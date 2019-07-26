2019-07-26T13:29:50+03:00
Общество

ГОК познается в труде

Молодые специалисты компании "ЕвроХим-ВолгаКалий" решили более детально узнать о профессиональных и практических аспектах реализации проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей
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Молодые специалисты попробовали себя в других специальностях. Фото: ЕХВКМолодые специалисты попробовали себя в других специальностях. Фото: ЕХВК
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Чтобы понять, как на Гремячинском ГОКе проходят важные производственные процессы, молодые специалисты организовали акцию "Обмен опытом" и, в сопровождении более опытных коллег, попробовали себя в других специальностях.

Ребята вникли в тонкости работы маркшейдера, оператора фабрики и механика цеха ремонта оборудования, лаборанта химического анализа.

Впечатлениями об этом дне поделилась ведущий специалист отдела промышленной безопасности и охраны труда Татьяна Табакова: "Перед мероприятием молодые специалисты провели жеребьёвку и определили, кто и в какое подразделение отправится. Мне выпала специальность маркшейдера. Вместе с коллегами я освоила принцип работы маркшейдерского прибора, провела замеры, зафиксировала результаты в журнале. Вникая в тонкости смежных профессий, мы можем увидеть другие грани производственного процесса и проследить связь между ними. Такие акции нужно проводить регулярно, ведь это помогает узнать весь спектр деятельности предприятия".

Такие акции помогают узнать весь спектр деятельности предприятия. Фото: ЕХВК

Такие акции помогают узнать весь спектр деятельности предприятия. Фото: ЕХВК

Все участники акции отметили, что возможность сменить на время свои ежедневные обязанности позволяет узнать что-то новое из жизни ГОКа, понять различные факторы деятельности смежных подразделений и глубже проникнуть в рабочую атмосферу предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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