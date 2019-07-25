Под Астраханью молодая медсестра вернула к жизни уже посиневшего утопленника

Жителю Володарского района 21 июля очень повезло. Механизм судьбы завертел колесики так, что он буквально вернулся с того света, благодаря неравнодушию сразу же нескольких людей.

Мужчина вместе с двумя пацанами решили переплыть речку Чурку. Ширина у нее небольшая, поэтому задача представлялась вполне себе выполнимой. Но ближе к тому берегу взрослому пловцу стало плохо и он начал тонуть. Ребята Максим и Серафим сначала этого просто не заметили. Их окликнул отец старшего Максима Александр Овчинников, который следил за заплывом с берега.

Ребята с трудом вытащили из воды мужчину, Александр в это время переплыл реку. Он пытался реанимировать умирающего человека, но как это делать, видел только в сериалах. Ничего не получалось. В это время мальчишки уже снова по воде добрались обратно на другой берег и побежали в храм за помощью – именно там сейчас было больше всего народу. Шла служба в честь Дня Казанской иконы Божией Матери. К тому же он находился ближе всего к реке.

- Человек утонул, помогите, - крикнули запыхавшиеся пацаны, прервав службу. Ребята еще пытались объяснить прихожанам подробности, а Ольга уже неслась к берегу. Девушка работает операционной медсестрой анастезиологом-реаниматологом онкологической больницы. В Ильинский храм приехала вместе с другом Алексеем, здесь девушка давно уже желанный гость.

Когда Алексей ее догнал, молодые люди прыгнули в оставленную кем-то лодку и переправились на ту сторону. Дыхание у мужчины не было, губы посинели, кожа приобрела серый цвет. Но Ольга как никто другой, знала, как возвращать людей в этот мир.

- Мужчина был крупный, и мне трудно было его переворачивать. А необходимо было освободить желудок и лёгкие от воды. В этом мне помогал Алексей и местный житель Александр Овчинников. Рядом находились люди, они вызвали скорую помощь. - говорит Ольга Солдатова о причинах ЧП.

Мужчина провел в больнице три дня, сейчас его уже выписали домой. Теперь 21 июля будет особой датой в его календаре. В этот день он получил шанс на еще одну жизнь.

ВАЖНО

Что делать, если человек нахлебался воды

- Первым дела очистите легкие от вод. Для этого положите его животом на коленку. Когда основная масса выйдет, уложите его боком на твердую поверхность, чтобы если его будет тошнить, он не задохнулся. Проверьте пульс и дыхание. Если они есть, ждите скорую, если же они отсутствуют, начните непрямой массаж сердца. Самое главное в спасении утонувшего - убрать жидкость из легких, - говорит Ольга Солдатова.