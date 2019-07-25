«Всемирная паутина» для старшего поколения

С чего каждый из нас начинает свой день? Молодые люди, как правило, заходят в социальные сети, просматривают электронную почту, читают новости в интернете. Представители старшего поколения утро чаще делает то же самое, но крайне редко - в интернете, в почете бумажные газеты и телевизор. Само по себе это не хорошо и не плохо. Огорчает другое: отсутствие навыка пользования всемирной паутиной как инструментом лишает возможности проложить маршрут к нужному объекту, послушать любимую музыку, оплатить услуги ЖКХ или записаться на прием к врачу.

«Бабушка, а в вашей молодости сотовая связь была?» - «Не было, внучек!» - это строчки из актуального современного анекдота. «Бабушка, а интернет в ваше время был?» - «Что ты, конечно, нет!». И под занавес: «Бабушка, а ты, наверное, динозавров видела?». Чтобы современные бабушки и дедушки не оказались в подобной смешной ситуации и использовали современные мобильные возможности «на все сто», оператор мобильной связи Tele2 запустил масштабную социальную акцию «Переведи бабушку в интернет». Проект позволит пожилым научиться пользоваться мобильным интернетом и освоить его возможности.

«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 55»

Пользователями интернета в России являются 90 миллионов человек - 75,4% людей в возрасте от 16 лет и старше, лишь за последний год их число приросло на 3 миллиона! В возрасте от 16 до 29 лет пользователей 99%, от 30 до 54 лет их 88%, а среди тех, кому за 55 – всего 36%. На мобильных устройствах – смартфонах или планшетах – интернетом пользуется 61% от всего взрослого населения. Что касается только мобильного интернета, то им пользуется треть от всех пользователей, а среди поколения «55+» таких людей всего 9 процентов!

Автора этих строк на днях восхитил услышанный на остановке общественного транспорта диалог отправляющихся на свои «фазенды» пенсионеров – дачников:

- Так долго вчера стояла на остановке, едва дождалась автобуса! – жалуется одна другой.

- А я даже выходить из дома не стала на целый час раньше, - хвастается ее подруга. – Посмотрела в интернете расписание транспорта и вышла в аккурат к тому моменту, когда автобус подошел!

И, заметив растерянное лицо собеседницы, добавила, будто оправдываясь: - Меня внук научил, даже не ожидала, что так легко освою такую премудрость!

Вполне возможно, «продвинутый» внук увидел социальный видеоролик с участием реальных героев - внуков и бабушек, который уже набрал 12 миллионов просмотров. Первые привыкли решать все повседневные задачи онлайн, а вторые вынуждены просить о помощи даже при оплате квитанции. «Интернет для меня по незнанию закрыт», - с грустью признается пожилой герой ролика. Но ведь то, чем пользуются молодые люди, может существенно облегчить жизнь их пожилым родственникам, и проводниками старшего поколения в мир интернета могут стать именно внуки! Кстати, в прошлом году Tele2 запустила первый этап проекта – «Добавь бабушку в друзья». Он привлек внимание к проблеме разрыва поколений и способствовал общению пожилых людей в онлайн-пространстве. Кстати, по ее итогам количество пользователей высокоскоростного мобильного интернета среди абонентов старше 50 лет в регионах проведения проекта увеличилось на 25%.

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ИНТЕРНЕТУ»

Это название инструкции, которую создал оператор Tele2. Путеводитель популярно объясняет, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. В разделах «Общение» и «Развлечения» будущие продвинутые пользователи «в возрасте» узнают про общение в соцсетях и смогут смотреть свои любимые телепрограммы и сериалы в удобное для себя время.

Если бабушки до сих пор пользовались обычным кнопочным телефоном, можно позаботиться о смартфоне с большим экраном, а при желании – с предустановленными приложениями.

В том, какую пользу приносит пользование интернет-банкингом или приложениями интернет-связи, позволяющими мгновенно отправлять фото- и видеоматериалы, и говорить, используя не минуты, а мегабайты, мы ежедневно убеждаемся на примере «продвинутых» пенсионеров. Все-таки 9 процентов – это почти десятая часть тех, кому за 55. Да и недаром один из героев видеоролика признается: «Учиться никогда не поздно».

- Какой результат участия в программе «Переведи бабушку в интернет!» вы считаете самым важным? – поинтересовались мы у 79-летней Маргариты Александровны, которая, открыв для себя в одночасье мир мобильного интернета, не перестает удивлять родных и удивляться самой?

- Я открыла для себя, что интернет – это не просто, а очень просто. И научиться навыкам владения может абсолютно каждый человек,- услышали в ответ…

Фото предоставлено Tele2.

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