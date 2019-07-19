2019-07-24T07:41:02+03:00
Экономика

ВТБ повышает инвестиционную привлекательность индустриального парка «Марьино»

В Санкт-Петербурге в индустриальном парке «Марьино» состоялась церемония закладки первого камня в строительство завода медицинской техники Sarstedt
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Проект реализуется в рамках меморандума о совместной деятельности, заключенного между Санкт-Петербургом, банком ВТБ и компанией Sarstedt.

В церемонии закладки приняли участие заместитель президента − председателя правления банка ВТБ Денис Бортников, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава совета правления компании Sarstedt Юрген Сарштедт и другие официальные лица.

Меморандум о совместной деятельности между Санкт-Петербургом, банком ВТБ и компанией Sarstedt был заключен в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках соглашения компания приобрела в индустриальном парке «Марьино» земельный участок площадью 4 гектара. В декабре 2018 года инвестор начал проектно-изыскательские работы, а в июне текущего года получил разрешение на строительство завода медицинской техники.

Продукция нового предприятия, основную долю производства которого составят системы для сбора крови, будет поставляться в медицинские учреждения на территории Санкт-Петербурга и других регионов РФ. На заводе планируют создать 50 высокопроизводительных рабочих мест. Объем инвестиций в проект со стороны Sarstedt составит более 1,5 млрд рублей.

Заместитель президента − председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Выступая финансовым партнером индустриального парка «Марьино», мы стремимся обеспечить бизнесу комфортные условия для ускоренного развития. Строительство производственного комплекса откроет новые возможности для компании Sarstedt и послужит хорошей рекомендацией индустриального парка для других инвесторов».

«Мы заинтересованы в создании высокотехнологичных производств в Петербурге, потому что это, прежде всего, высокооплачиваемые рабочие места для наших жителей», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что проекты немецких партнеров всегда отличаются надежностью и высоким качеством. «Новые лекарства, современная медицинская техника – это здоровье и спасенные жизни людей. Поэтому мы активно поддерживаем новые проекты в этой отрасли», — добавил глава города.

Глава совета правления компании Sarstedt Юрген Сарштедт подчеркнул: «Инвестируя полтора миллиарда рублей (около 21,1 млн евро) в строительство этого производства, мы инвестируем в город Санкт-Петербург и в российскую промышленность. Окончание строительства нового производственного комплекса площадью более чем в 9 тысяч квадратных метров запланировано на май 2020 года. Мы хотим построить новый завод в «Марьино» менее чем за год. Эти достаточно высокие темпы отражают ту динамику, с которой шло развитие бизнеса нашей семейной компании в России с 1991 года».

Справка

Индустриальный парк «Марьино» – организованная промышленная зона с централизованным управлением для размещения современных производственных предприятий. Расположена на территории в 130 га в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Проект реализуется при поддержке правительства Санкт-Петербурга и банка ВТБ. Развитием проекта занимается АО ВТБ Девелопмент, управляющей компанией выступает ООО «Капитал-Энерго». В 2015 году на территории «Марьино» начало работу первое производство – завод компании Teknos, финского производителя лакокрасочных материалов. В мае 2016 года введён в эксплуатацию завод российско-французского производителя автокомпонентов DIPO. 24 мая 2017 года состоялось открытие логистического комплекса группы «Адмирал-Терминал-СВ». В 2018-2019 годах достигнуты договоренности о локализации производств немецкой компании Sarstedt и турецкого производителя сварочных материалов Magmaweld. «Марьино» имеет сертификат действующего индустриального парка по стандарту ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требования».

Компания Sarstedt является одной из ведущих среди мировых поставщиков лабораторной и медицинской техники и осуществляет разработку, производство и реализацию оборудования и расходных материалов для медицинских и научных целей. Компания, основанная в 1961 году, постоянно растет, и в настоящее время ее штат насчитывает около 2600 сотрудников.

Группа Sarstedt включает 33 сбытовые компании, а также 13 производств в Европе, Северной Америке и Австралии. Головной офис компании находится в городе Нюмбрехт, земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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