2019-07-25T16:36:47+03:00
Общество

Нитраты – не самое опасное, или чем может быть страшен арбуз

«Комсомолка» вместе ветврачами Центрального рынка Волгограда заглянула внутрь «полосатиков»
Екатерина МАЛИНИНА
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Нитратов нет!Нитратов нет!Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Как выбрать сладкий и вкусный арбуз есть сотни советов. Но как купить безопасный для здоровья «полосатик»? Вот как раз в этом важном вопросе ответ дать трудно. По виду точно не определишь, сколько нитратов содержится в сочной ягоде. Что же делать? Самая главная рекомендация от медиков, чиновников, надзорных органов – покупать товар в официальных точках, где есть необходимые документы. Во-первых, будете знать, откуда привезли товар (знаменитые астраханские арбузы вполне могут по документам оказаться камышинскими, которые ничуть не хуже. Во-вторых, есть хоть какая-то надежда, что не отравитесь.

Сейчас разрешенных арбузных развалов в городе нет. Все, что продают на улице – нелегально. При отравлении претензии предъявлять будет некому. Пока официальные точки только на рынках, ярмарках и в торговых павильонах. Здесь арбузы проверяет специальный ветврач.

- Когда приходит новая партия арбузов, я делаю выборку и проверяю их специальным прибором. Но за время работы здесь ни разу превышения по нитратам не было. Ведь продавцы знают, что проверки им не избежать, поэтому закупают товар у проверенных бахчеводов, - говорит главный ветеринарный врач МУП «Центральный рынок» Светлана Тихомирова.

- Сам езжу на поле и смотрю, какой арбуз я беру, - заверяет нас предприниматель Cаладдин Гумбатов. - 21 год торгую и ни разу не попадались плохие нитратные. На все есть сертификаты соответствия.

Кстати, если плохой арбуз у продавца все же найдут, то будут проверят весь товар. Опасную партию уберут из оборота. В случае, когда нитраты обнаружат на уличной точке, то с владельцем расторгнут договор, и его место арендует другой, более добросовестный.

Кстати, нитраты, к сожалению, не единственная опасность в арбузах. Выращивают эти ягоды не только с помощью официальных удобрений, но и с неизвестными подпитками, которые нашим контролирующим органам не знакомы. А значит, и привлечь по закону не за что. Вот и болеют «животами» волгоградцы, купившие вроде бы не нитратную дыньку.

ВАЖНО

Власти выбрали 50 официальных точек для продажи бахчевых. В половине мест уже началось обустройство. Также можно будет купить арбузик или дыньку на 18 ярмарках, 7 розничных рынках и 10 торговых комплексах рыночного типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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