Куда пойти в Волгограде и Волжском: День ВМФ, Дима Билан и салют, ночной велопарад и колокольный звон

27 и 28 июля 2019 грандиозный праздник устроят в честь 65-летия в Волжском. В программе праздничных мероприятий на День города - развлечения, концерты Владимира Маркина, Ларисы Долиной, Димы Билана и салют. Спортивными и яркими будут эти выходные в Волгограде. «Ротор» играет дома с «Химками», молодежь ждут на фестивале красок, а в Дубовке пройдет фестиваль колокольного звона. Куда пойти, лучшие места для отдыха и что будет интересного, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

Программа праздника на День города в Волжском (полная программа, как доехать, где запретят алкоголь, перехватывающие парковки).

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК

Самый яркий волгоградский опен-эйр этого лета пройдет в субботу 27 июля в 18.00 в ТРК «Мармелад» - на нижней парковке комплекса устроят Фестиваль красок. Это более 10 тысяч человек, тонны краски, концертная программа, сеты диджеев, веселые конкурсы и танцы. Разукрасить себя красками всех цветов радуги может каждый желающий. Не забудьте прихватить очки, чтобы защитить глаза.

А в воскресенье, 28 июля в 15.00, на первом этаже ТРК пройдет городской форум ораторского мастерства. В программе - тренинги, лекции, мастер-классы и много полезной информации от спикеров для тех, кто хочет научиться выступать перед публикой. Вход свободный.

Зажигай ярко!Фото: Александр КУЛИКОВ

ВОДНАЯ БИТВА: ЧАПАЙ ПРОТИВ ШТИРЛИЦА

28 июля 2019 в 15.00 в Комсомольском саду отряд «Чапай» выйдет против Штирлицев в дуэли на водяных пистолетах, если, конечно, погода не подведет. Горожан поделят на две команды, а потом взрослые и дети будут палить из брызгалок целых пять раундов. Воды хватит на всех, поэтому «жарко» и «мало» точно никому не покажется.

ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА

27 июля в 9.00 в Дубовке соберутся звонари со всей Волгоградской области. В программе фестиваля колокольного звона «Дубовская звонница» - перезвоны, экскурсии, выставки и праздничный концерт. А началом фестиваля состоится молебен в храме Святой Животворящей Троицы. По предварительной записи (т. 8-937-562-58-85) можно попасть на прогулку по местным храмам и достопримечательностям.

«ЗОЛОТОЙ ЩИТ - КАЗАЧИЙ СПАС»

По традиции в конце июля в станице Кумылженской пройдет самый масштабный казачий праздник в Волгоградской области - фестиваль «Золотой щит - казачий Спас». В субботу, 27 июля с 17.00 здесь устроят народные гулянья с песнями, плясками и угощениями. Приехать можно своим ходом или на экскурсионном автобусе, который также остановится в красивых местах на берегу Хопра, у памятника донскому казачеству и у старинного храма. В программе фестиваля: конкурс фигур «Казак и казачка» из овощей и фруктов, работают детские аттракционы, «Казачий городок» с традиционными подворьями, ярмарка «Город мастеров», «Трактир «Есаульский» и «Медовая лавка» с дегустациями, а также гала-концерт, мастеровой стан «Кошав-гора», молодецкие забавы, а в 21.50 - лучевое шоу и фейерверк. Подробности об экскурсии в ТИЦ - т. (8442) 52-98-93.

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ с АРХИТЕКТОРОМ

28 июля в 17.00 музей Машкова (пр. Ленина, 21) приглашает волгоградцев на авторскую пешеходную экскурсию «Проектный миф и его воплощение». Это часть цикла «Прочитай город» грантового музейного проекта «Первая улица Мира». На этот раз расскажет о нашем городе кандидат наук, доцент кафедры «Урбанистика и теория архитектуры» ИАиС ВолгГТУ Юлия Янушкина.

Сбор на экскурсию - у музея Машкова. Фото: ВМИИ

ФУТБОЛ: «РОТОР» VS «ХИМКИ»

Сезон 2019/2020 Олимп - Первенства ФНЛ «Ротор» начал с красивых побед. По итогам трех туров волгоградский клуб расположился на втором месте. 24 июля сине-голубым предстоит на выезде сразиться с ФК «Чертаново». А 28 июля в 19.00 они на «Волгоград Арене» сыграют с лидером ФНЛ этого сезона. «Химки» в этом сезоне не просто идут впереди. Забив 12 голов, они бьют рекорды ФНЛ и первого дивизиона. Так что все на стадион, болеем за наших!

БЛИЦ-ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ

В Комсомольском саду вечером в среду 24 июля в 18.30 сразу после ретро-танцев «Музыка из СССР» устроят блиц-турнир по шахматам. Продолжительность партии для игрока – не более пяти минут. Здесь же региональная федерация шахмат проведет мгновенный сеанс одновременной игры. Регистрация с 18.00. Вход свободный.

Шахматистов ждут на турнире.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ПОДЗАРЯДКА

Массовая зарядка, мастер-классы от спортсменов различных направлений и открытые тренировки устроят вечером в четверг 25 июля в 18.00 на Центральной набережной. Здесь можно будет получить ответы на интересующие вас вопросы, найти своего тренера и просто активно отдохнуть. Вход свободный.

ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ

Любительский Кубок по пляжному волейболу WakeSpot Cup впервые пройдет на пляже вейк-клуба за Волгой 27 июля с 11.00 до 15.00. Сражаться за звание лучших будут восемь команд, в том числе коммунальщики, смешанная и женская сборные Ротор Ультрас. Попасть в команды уже вряд ли получится, зато болельщиков ждут яркие эмоции, чистый песок, прохладная речная воды, а также музыка, лежаки и пуфы, фуд-зона и детская площадка. Вейк-клуб Bobry WakeSpot. Пляж направо от моста через Волгу, следующий за парк-клубом Бобры. Вход: 300 руб.

Поиграть можно на любом пляже.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

НОЧНОЙ ВЕЛОПАРАД

Любители прокатиться по городу на велосипеде в субботу 27 июля в 22.00 вновь соберутся на Ночной волгоградский велопарад. Старт - на площади у Царицынской оперы. Здесь ждут всех желающих старше 18 лет, кто может проехать десять километров маршрута, плюс расстояние до старта и обратно до дома. Финиш – на площади Советской. Важно: велосипед непременно должен быть оснащен передним и задним фонарями. 18+

ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА

На Центральной набережной у фонтана «Искусство» весь уик-энд вновь будут фестивали, музыка и танцы, а также отборочные туры конкурсов, победители которых выступят на празднике в честь Дня города. В программе на этой неделе: 27 июля в 18.00 - танцевальный вечер в сопровождении духового оркестра, бесплатный кинопоказ. 28 июля в 17.00 - «Пикник Волгоград FM».

«МУЗЕЙНЫЙ НЕФОРМАТ»

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» снова запустили проект «Музейный неформат». Каждую субботу до конца лета в программе интересные экскурсии, квесты и интерактивные программы. 27 июля в 11.00 - интерактивная программа для малышей «Карамельный дождь» с играми, фокусами и танцами. Билеты: 150 руб. (4+). 27 июля в 16.00 - «Мистические подземелья Старой Сарепты» с угощением глювайном. Билеты: 420 руб. (18+). 27 июля в 16.00 и 18.00 - «День Нептуна» с водными играми и развлечениями. Билеты: 400 руб. 27 июля в 20.00 - квест-ужин «Завещание Каспара». Билеты: 400 руб. Т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49.

ВСТРЕЧА С ВЛАДИСЛАВОМ КОВАЛЕМ

В выставочном зале на Чуйкова, 37, в четверг 25 июля в 18.00 по просьбам волгоградцев пройдет творческая встреча с заслуженным художником России Владиславом Ковалем. В программе - авторская экскурсия по юбилейной выставке, мастер-класс, гашение почтовых карточек, фото и автографы.

Владислав Коваль покажет свои работы. Фото: ВМИИ

КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Исторический парк «Россия - Моя история» 28 июля в 14.00 устроит тематическую экскурсию с викториной к дню Крещения Руси. По входному билету на экспозицию «Рюриковичи» она будет бесплатной. Но нужно заранее записаться – т. (8442) 97-91-81.

ВАСИЛИЙ СТРИГИН: «ПРОСТАЯ ПРАВИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

В музее Машкова открылась выставка Василия Стригина «Простая правильная жизнь», посвященная столетию художника. Это продолжение проекта «Первая улица Мира». В экспозиции 28 живописных и графических произведений волгоградского художника конца 50-х - начала 2000-х годов. Работы просты, выполнены с душой и рассказывают о людях, стране и эпохе. А 28 июля в 11.00 здесь пройдет детский день. Т. (8442) 24-16-79.

ЧТО ЕЩЕ

ЕДЕМ В АСТРАХАНЬ НА ДЕНЬ ВМФ: ПАРАД КОРАБЛЕЙ, ЭКСКУРСИИ И САЛЮТ

День военно-морского флота отмечают в последнее воскресенье июля, в этом году праздник пройдет 28 июля. С размахом его отметят в соседней Астрахани, где базируется Каспийская флотилия. В программе праздничных мероприятий 28 июля 2019 с 9.00 до 22.00 – парад военных кораблей в честь Дня ВМФ, динамический показ, экскурсии на палубы, концерт и салют.