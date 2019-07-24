2019-07-24T15:20:00+03:00
Общество

В Волгограде памятник летчикам "Самолет МИГ-21" обследуют за 165 тысяч рублей

А на сам ремонт нужны 3,8 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Википедии.Фото Википедии.
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На несчастный памятник летчикам Качинского училища «Самолет МИГ-21», который установлен в Дзержинском районе Волгограда, наконец-то обратили внимание не только прохожие с сожалением, но и власти. МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» 23 июля выставило на сайт госзакупок лот на проведение историко-культурной экспертизы проекта ремонтных работ этого памятного знака.

Напомним, памятник этот является объектом культурного наследия регионального значения. Хотя в избитом состоянии он оказывается уже не впервые.

Самолет МИГ-21 установили в Волгограде в честь летчиков - участников Сталинградской битвы. На нем выгравированы имена 128-ми Героев Советского Союза. Установили его возле Качинского училища. и пока оно действовало, за самолетом тщательно следили. А после закрытия «качинки», памятник стал разрушаться. Уберегли опять же выпускники летного училища. Они добились, чтобы власти выделили средства на ремонт.

С тех пор прошло 10 лет. И что мы видим: памятник опять покрыт трещинами, отвалились несколько облицовочных плит… На обветшалый памятный знак вновь обратили внимание волгоградские общественники. И в очередной раз стали засыпать власть имущих письмами с просьбами-требованиями обратить внимание на проблему. И, надо сказать, достучались.

Согласно документации, в течение трех месяцев с момента выбора подрядной организации (а выбрать ее должны к 5 августа текущего года), должна быть готова историко-культурная экспертиза к проекту ремонта. На ее проведение из бюджета Волгограда выделили 165 тысяч рублей.

Непосредственно на ремонтные работы «самолета МИГ-21» по подсчетам чиновников требуется примерно 3,8 миллионов рублей. Именно такая сумма обозначена в проектной документации, представленной на сайте госзакупок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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