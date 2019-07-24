Дорожные работы на рокадной дороге в Волгограде продлятся 10 дней

В среду, 24 июля, на рокадной дороге в Волгограде начали фрезеровать асфальт. На круговой развязке в районе спуска с улицы Комсомольской решили заменить водоналивные баки, которые уплывали во время дождей, на стационарные ограждения. Так что асфальт на набережной 62-й Армии частично снимут и установят по периметру проезжей части бетонные бордюры. Продлятся дорожные работы на нулевой продольной около десяти дней. Перекрывать движение для автомобилей на время работ не будут. Но скорость ограничат до 40 км в час. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и не мешать спецтехнике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/721985" frameborder="0"></iframe> Дорожные работы на круговой развязке на пересечении улицы Комсомольской и набережной 62-й Армии. Комментирует Виталий Аблиязов..Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Схему кругового движения на этом перекрестке начали опробовать год назад, в августе 2018-го. Сначала сделали маленькое нестандартное кольцо. Но эта схема оказалась неудобной для автомобилистов и недостаточно эффективной, чтобы разгрузить этот участок нулевой продольной. В итоге кольцо вытянули до большого овала, что позволило перераспределить транспортные потоки, выделив отдельные полосы для машин, заезжающих на кольцо и выезжающих с него. К этой схеме автомобилисты уже привыкли.

Автомобилистам придется 10 дней потерпеть небольшие заторы.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- С появлением нулевой продольной на набережной резко выросла интенсивность движения транспорта. Особенно наглядно это было на спуске с улицы Комсомольской. Эксплуатация второго варианта организации движения на этом участке позволила разгрузить эту развязку. Администрация приняла решение о стационарной организации движения с установкой дорожных бордюров, чтобы не сдвигались эти блоки при непогоде, - рассказал «КП-Волгоград» врио руководителя департамента городского хозяйства Виталий Аблиязов.

Начали переустройство с фрезеровки асфальта.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Будут ли после облагораживать островки безопасности, стелить газон или разбивать клумбы, пока неизвестно. Этим будут заниматься уже другие службы. Сначала на этом участке обеспечат безопасность движения.

Кроме того, на улице Героев Тулы на две недели ввели реверсивное движение.