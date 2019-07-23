2019-07-23T16:35:58+03:00
Экономика

«Россети» модернизируют электросетевой комплекс Астраханской области

Директор компании Павел Ливинский и врио губернатора Игорь Бабушкин договорились объединить усилия
Антон БАЛУЕВ
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Рабочая встреча оказалась продуктивной. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети".Рабочая встреча оказалась продуктивной. Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети".
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На рабочей встрече в Астрахани, на которой присутствовал Министр энергетики Александр Новак, Павел Ливинский рассказал главе региона о планах развития местной энергосистемы и представил нового руководителя Астраханского филиала компании «Россети Юг» Виктора Писарева.

-Он много лет работает в Астраханском филиале и именно ему предстоит воплощать в жизнь представленные планы развития местного электросетевого комплекса. Учитывая его высокий профессионализм и глубокие знания региональной сетевой инфраструктуры, уверен, Виктор Писарев справиться со всеми поставленными задачами в интересах всех категорий потребителей», - заявил глава «Россетей».

Павел Ливинский и Игорь Бабушкин обсудили возможности долгосрочного тарифного регулирования для предприятий, обеспечивающих транспорт и распределение электроэнергии.

-Этот вопрос важен для компании, с одной стороны, как социально ответственной, заботящейся о доступности наших услуг, а, с другой, мы должны быть уверенными в достаточности собственных инвестиционных средств для поддержания надлежащего состояния сетей и бесперебойного энергообеспечения потребителей Астраханской области, – подчеркнул Павел Ливинский.

На встрече руководитель компании и глава региона договорились подписать регуляторное соглашение между «Россетями» и правительством Астраханской области. А в ближайшее время они подпишут рамочное соглашение, которое предусматривает передачу на баланс федерального оператора электросетей, находящихся в собственности региона и муниципалитетов, а также бесхозных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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