«Россети» модернизируют электросетевой комплекс Астраханской области

На рабочей встрече в Астрахани, на которой присутствовал Министр энергетики Александр Новак, Павел Ливинский рассказал главе региона о планах развития местной энергосистемы и представил нового руководителя Астраханского филиала компании «Россети Юг» Виктора Писарева.

-Он много лет работает в Астраханском филиале и именно ему предстоит воплощать в жизнь представленные планы развития местного электросетевого комплекса. Учитывая его высокий профессионализм и глубокие знания региональной сетевой инфраструктуры, уверен, Виктор Писарев справиться со всеми поставленными задачами в интересах всех категорий потребителей», - заявил глава «Россетей».

Павел Ливинский и Игорь Бабушкин обсудили возможности долгосрочного тарифного регулирования для предприятий, обеспечивающих транспорт и распределение электроэнергии.

-Этот вопрос важен для компании, с одной стороны, как социально ответственной, заботящейся о доступности наших услуг, а, с другой, мы должны быть уверенными в достаточности собственных инвестиционных средств для поддержания надлежащего состояния сетей и бесперебойного энергообеспечения потребителей Астраханской области, – подчеркнул Павел Ливинский.

На встрече руководитель компании и глава региона договорились подписать регуляторное соглашение между «Россетями» и правительством Астраханской области. А в ближайшее время они подпишут рамочное соглашение, которое предусматривает передачу на баланс федерального оператора электросетей, находящихся в собственности региона и муниципалитетов, а также бесхозных сетей.