На Астраханский заповедник обрушились полчища саранчи

Полчища саранчи обрушились на Астраханскую область. Миллионы прожорливых насекомых, которые оставляют за собой лишь обглоданные гектары земли. Воздух буквально гудит от их крыльев. Эту ненасытную стаю, движущуюся плотным потоком над дельтой Волги, заснял на видео астраханский фотограф Евгений Полонский.

«Удивительно красивое и страшное зрелище: будто живой серебристый монстр, растянувшийся на десятки километров в воздухе, летает над лотосными полями, пожирает всё вокруг и, любуясь лотосом, не трогает цветы...», - подписал свой видеоролик астраханец.

Фотограф как раз работал в Дамчинском заповеднике Астраханской области. Говорит, летела целую неделю со стороны Калмыкии.

Полчища саранчи атакуют Астраханский заповедник.Автор видео - Евгений Полонский.

Цветущие лотосы саранча не трогает, а вот тростник проглатывает.

«Саранча для заповедника только на пользу. Обжирая зеленую массу тростника, она снижает степень его горимости: у него не остается метёлок, которые как горящие стрелы переносят пожар. И животные все сыты», - поясняет сотрудница Астраханского заповедника Галина Замятина.

Местные любители рыбалки тоже ликуют: столько наживки, которую любит сом, а значит, можно поймать знатный улов.

Только вот астраханские фермеры «радости» не разделяют: для них нашествие саранчи - настоящее бедствие. Но пока в астраханском минсельхозе тревогу не бьют. Уверяют, ситуация под контролем: на территории области осуществляются авиационные и наземные механизированные химические работы по борьбе с саранчовыми. А, если вдруг и понадобится введение чрезвычайной ситуации, то есть возможность привлечения средств резервного фонда Правительства Астраханской области на борьбу с этой «стихией».

Для справки: в Астраханской области фиксируют два вида саранчовых. Азиатская саранча водится в дельте Волги, итальянский прус - в степных зонах. В день эти насекомые способны преодолеть до 15 километров.

Ежегодно на борьбу с саранчовыми Астраханская области тратит порядка двух миллионов рублей. Чтобы «окупить» такие расходы, как-то экс-губернатор региона Александр Жилкин предложил саранчу жарить, сушить, солить, морозить и продавать как лакомство… в тайские и китайские рестораны Москвы и Питера. Правда, идею не поддержали, ведь саранчу усиленно травят химикатами. Но в сети все же появилось несколько рецептов ее приготовления.