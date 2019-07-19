Региональный оператор соблюдает графики вывоза в городе Камышин

«Управление отходами - Волгоград» сообщает, что в городе Камышин не зафиксировано нарушений по режиму движения спецтранспорта и сбору ТКО. Вывоз контейнерных площадок осуществляется ежедневно, площадки с крупно-габаритными отходами вывозятся три раза в неделю и по накопляемости. Мастера в городе Камышин регулярно проводят рейды по загруженности площадок с КГО.

Было - стало. Фото: УО.

Однако СМИ города Камышин было неоднократно зафиксировано появление стихийных свалок как рядом с контейнерными площадками, так и в зеленых зонах. Причина их возникновения - несанкционированный вывоз отходов недобросовестными перевозчиками и частными лицами. Региональный оператор призывает жителей сообщать о подобных инцидентах по нескольким каналам связи, а именно:

• Региональному оператору по обращению с ТКО в Волгоградской области: по телефону горячей линии 8(800) 350-43-48 или на электронный адрес info@uo34.ru.

• В уполномоченные органы в сфере охраны окружающей природной среды: Росприроднадзор по телефону горячей линии 8(800) 550-80-45, Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области oblcompriroda@volganet.ru

• На горячую линию проекта «Радар» от Регионального Экологического Оператора 8 (800) 600-90-08

• В проект ОНФ «Генеральная уборка»: по телефону 8(8442)33-29-73 или на электронный адрес 34region@onf.ru.

• Отправить жалобу на официальный ресурс Министерства экологии и природных ресурсов РФ – «Наша природа» сайт priroda-ok.ru. Жалоба поступает в центральный аппарат Росприроднадзора.