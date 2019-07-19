2019-07-23T10:26:16+03:00
Экономика

ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ

Банк ВТБ и АШАН успешно завершили пилот по использованию автоматической депозитной машины (АДМ) для онлайн-инкассации выручки компании
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По итогам пилота принято решение о внедрении 15 АДМ в сети АШАН в Москве.

Использование АДМ позволило компании в 1,5 раза сократить расходы на инкассацию и обеспечить онлайн зачисление выручки на счет. Кроме того АДМ имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией, в том числе возможность сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7 и сократить количество заездов инкассаторской машины.

Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов Департамента транзакционного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил: «ВТБ активно сотрудничает с компанией АШАН на протяжении многих лет. Реализуя проект по самоинкассации, мы ставили перед собой цель предложить высокотехнологичный продукт, сократить расходы компании на инкассацию и минимизировать риски, связанные с работой с наличными денежными средствами. Инновационный проект с использованием АДМ стал ключом к успеху в достижении поставленной цели».

Финансовый контролер АШАН Ритейл Россия Ольга Чудина отметила: «За время пилота мы убедились, что АДМ, помимо онлайн зачисления выручки, имеет ряд других преимуществ перед классической инкассацией: она удобна в использовании, осуществляет онлайн-проверку подлинности купюр, значительно экономит время кассира на обработку наличности в магазине. На текущий момент мы приняли решение о масштабировании проекта на другие магазины сети».

Справка

АШАН Ритейл Россия – крупная торговая сеть, работающая на российском рынке с 2002 г. На сегодняшний день АШАН Ритейл Россия – это 314 магазинов четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины формата «у дома». В компании работает более 41 000 человек.

АШАН Ритейл Россия входит во французскую корпорацию Auchan Holding, одного из мировых лидеров розничных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ
Вячеслав Дусалеев стал генеральным директором ООО «Жилищная экосистема ВТБ» – новой цифровой платформы банка для персонализированного подбора, финансирования, покупки и регистрации недвижимости, ремонта и дальнейшего обустройства
Новости 24
Ночной забег пройдет 10 августа на «Волгоград Арене»
Астраханцы пытались заработать на капремонте четыре миллиона рублей
Под Волгоградом в аварию угодили пермяки, сибиряк и волгоградка
В Волгограде лучшие эндокринолог и гинеколог в стране
Волгоградец на «Камри» сбил двух школьников на пешеходном переходе
Адвокат с приятелем обманом отбирали у астраханцев квартиры
Когда в Волгограде покупать арбуз, чтобы не отравиться
Четверо в лодке и собака: в Астрахани инспекторы спасли тонущую семью
В Волгоградской области площадь орошаемых земель выросла на 1,1 тысячи гектаров
Взрыв баллона в Котельниково: школьницу и студентку вертолетом доставили в Волгоград
Под Астраханью пожилой рабочий рухнул с двухметровой высоты на асфальт
За полгода с укусами животных в больницы обратилось 3333 волгоградца
В Волгоградской области к 2022 году появятся еще пять «Кванториумов»