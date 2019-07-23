2019-07-23T17:49:22+03:00
Общество

Кадет лишился селезенки после драки на уроке в школе

Мать подростка из Волгоградской области отсудила 300 тысяч у школы, в которой не смотрели за детьми
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В этом году Иван окончил 9-й класс почти на отлично, с одной единственной четверкой в аттестате. Фото: из личного архиваВ этом году Иван окончил 9-й класс почти на отлично, с одной единственной четверкой в аттестате. Фото: из личного архива
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13-летний Иван Владимиров с детства хотел стать военным, как и его старшие братья. Пошел учиться в элитную Урюпинскую кадетскую школу имени генерала-лейтенанта С.И. Горшкова в Волгоградской области. Но его мечты перечеркнула драка на уроке математики. От удара кулаком в живот подросток получил разрыв селезенки - в армию его уже не возьмут. Мать потерявшего жизненно важный орган кадета сначала искала справедливости у следователей, затем в суде. По решению Ворошиловского районного суда Волгограда кадетская школа заплатит несовершеннолетнему 300 рублей в виде компенсации морального вреда и еще 20 тысяч рублей судебных расходов на адвоката.

ДРАКА НА УРОКЕ

Драка в элитной кадетской школе Урюпинска произошла в последние дни учебного года, в мае 2016 года. На уроке математики обсуждали результаты итоговой контрольной, которую Иван написал на пятерку. В это время в класс зашли два старшеклассника с брызгалкой. Один из них налил воды ему за шиворот. Как позже выяснилось в суде, 15-летний кадет уже год издевался над 13-летним товарищем. Хотел самоутвердиться за счет скромного деревенского мальчишки. В тот день Иван не выдержал и плюнул старшему товарищу вслед. Тот развернулся и ответил сильным ударом в живот.

- Он был старше, сильнее, знал, что сын ему не ответит. И прекрасно знал, куда бить. 15-летний Д. занимался рукопашным боем, - рассказала «КП-Волгоград» мама Ивана Ольга Владимирова.

Это ЧП в школе решили скрыть. Родителям о случившемся не сообщили. Скорую не вызвали, ребенка врачи не осмотрели. А Иван в это время корчился от боли в спальном корпусе (кадеты во время учебы жили в школе).

- Я что-то словно почувствовала в тот день, решила заехать в школу, хорошо живем недалеко. Навстречу бежит завуч, которую после уволили за рукоприкладство. Так я все и узнала. Пришла к сыну - он просто желтый на вид. «Мне больно», - говорит. А завуч ему в ответ: «Ничего, жить будешь», - продолжает Ольга.

Мать навещала сына трижды, в семь вечера решила забрать его домой. Вызвала скорую, но от госпитализации отказалась. В ЦРБ все процедуры делают с утра. Смысла везти ребенка в ночь в больницу не было. Да и о том, что ЧП произошло на уроке, медикам Ольга не рассказала. В кадетской школе у Ольги учится еще и младший сын.

- Я не думала, что все так серьезно. Решила, что незачем выносить сор из избы. А утром, когда мы сами приехали на УЗИ, сын уже начал теряться. Обследование показало скопление жидкости в животе. Затем экстренная операция, двое суток в искусственной коме, сын еле выкарабкался, - делится мать потерявшего селезенку кадета.

Все происшествия, которые происходили за забором кадетской школы, скрывали. Фото: из личного архива

Все происшествия, которые происходили за забором кадетской школы, скрывали. Фото: из личного архива

ШКОЛЬНИКУ - СРОК, УЧИТЕЛЯМ - ВЫГОВОР

Только после операции мать позвонила в полицию. Школа до этого момента ситуацию замалчивала. На старшеклассника завели уголовное дело. Его признали виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью… в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью». Дали три года условно, плюс три года испытательного срока. Родители 15-летнего подростка выплатят пострадавшему 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. А перед оглашением приговора им, как и матери Ивана, на торжественном собрании в школе выдали благодарственное письмо «за хорошее воспитание».

Учителя, медики, завуч и директор школы, где все это произошло, наказания избежали. Хотя им все же объявили выговор за «не уведомление родителя о случившемся, не надлежащий осмотр, не вызов скорой медицинской помощи, не обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников и не уведомление правоохранительных органов о причинении травмы ребенку».

- В кадетской школе дети находятся круглосуточно. Контроль за ними должен быть постоянным. Мой сын серьезно пострадал во время урока и это не единственный случай, - отмечает Ольга Владимирова. - Я хотела наказать сотрудников школы за «халатность». Но следователь Коняхин в возбуждении уголовного дела отказал. Позже его самого уволили по статье. После письма в СК России Александру Бастрыкину, я была на личном приеме у его заместителя, у руководителя СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Дело трижды открывали и закрывали. Срок давности истек. Тогда я решила наказать школу рублем.

Вереницей в кадетской школе пошли и проверки разных ведомств. По требованию Роспотребнадзора четыре кабинета закрыли из-за текущей крыши, облупленных стен и антисанитарии. У сотрудников столовой не было медкнижек, у них нашли золотистый стафилококк. И это далеко не всё. Директора в итоге уволили по статье. Завуч написала заявление «по собственному желанию». А вот решение суда о выплате моральной компенсации школа еще может оспорить.

В школе временно закрыли четыре класса из-за антисанитарии. Фото: из личного архива

В школе временно закрыли четыре класса из-за антисанитарии. Фото: из личного архива

- Селезенка - это орган кроветворения и иммунной системы. По словам врачей, сын жить будет. Правда, поначалу будет много болеть. Со временем функции селезенки возьмут на себя другие органы, но как они себя поведут - неизвестно. Поэтому для военной службы сын не пригоден. Когда Ивану сказали, что без селезенки его никогда не возьмут в армию, для него это была настоящая трагедия, - вздыхает Ольга. - Но больше всего меня беспокоит то, что мне никто не сказал о драке. Сын сутки ходил с внутренним кровотечением. Он мог умереть в любой момент на уроке или во сне.

В Урюпинске и в станице Добринка все друг друг знают. И уже строят догадки, на что потратит мать пострадавшего кадета 300 тысяч компенсации.

- Ни на какие острова я на эти деньги не поеду, - опровергает домыслы Ольга. - Все до копейки пойдет на дальнейшее образование и, не дай Бог, на лечение сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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