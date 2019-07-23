2019-07-23T16:53:13+03:00
Общество

«Это безответственное родительство»: из окон выпало уже 12 детей

Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних призывают мам и пап лучше смотреть за малышами
Екатерина МАЛИНИНА
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Детям нужно с пеленок объяснять: открытое окно - опасность. Фото: Елена ТкаченкоДетям нужно с пеленок объяснять: открытое окно - опасность. Фото: Елена Ткаченко
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Статистика по выпавшим из окон детям пополняется чуть ли не каждую неделю. За первое полугодие 8 детей упали с высоты. С начала июля уже четверо. Последний случай - в это воскресенье: девочка облокотилась о москитную сетку на первом этаже, пока мама занималась своими делами. Двухлетняя малышка ударилась при падении, но последствия минимальны. И это скорее исключение из правил. Обычно обстоятельства более трагичны: переломы позвоночника, травмы головы, кататравмы. Слава богу, никто в этом году не погиб. Но многим родителям придется бороться с последствиями много-много лет, а то и всю жизнь.

Сейчас есть множество способов уберечь детей от этой опасности. Закрытые окна, запорные замки, даже кактусы на окне. Да и про воспитательный момент не стоит забывать: с детства не подпускать сыночков и дочек к подоконникам, объяснять им опасность.

- Многие родители почему-то думают: чтобы открыть окно, надо полчаса. У малышей на это уходит 15 секунд. У нас был случай с двойняшками: пока мама одевала одну, второй решил выйти на улицу через окно, - рассказывает ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Краснооктябрьского района Елена Ткаченко.

Краснооктябрьский район в этом году в печальных лидерах. Поэтому сотрудники комиссии ПДН запустили сразу несколько акций. В том числе устраивают их и во дворах на детских площадках.

Самый простой способ - запорный замок на окно. Фото: Елена Ткаченко

Самый простой способ - запорный замок на окно. Фото: Елена Ткаченко

- Одна из крупных оконных волгоградских компаний выезжает с нами во дворы. Они привозят окна. На наглядном примере объясняют, как легко открыть окно и как невозможно сделать это ребенку, если есть запорный замок. И на многих это производит впечатление. Так же в инстаграме есть страница, на которой родителям можно получить бесплатную консультацию о защите дома, если в нем есть дети. Выезжаем на вызовы, когда соседи видят на окне маленького ребенка. Распространяем и листовки, - говорит о своей работе Елена Ткаченко.

Правда, почему-то действует призыв про закрытые окна не на всех. Дети продолжают падать. И ведь все семьи, в который ребенок полетал из окна, благополучные: с мамами папами, с целым ящиком игрушек.

- Я бы назвала это безответственным родительством, - считает ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Волгоградской области Ольга Душкина. - Многие сейчас воспринимают ребенка как игрушку, совсем не думают о безопасности своих детей. Да, для всех мам и пап это тоже трагедия, но подумайте, как больно малышу. Во что может превратиться его жизнь после падения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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