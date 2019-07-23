2019-07-23T14:06:06+03:00
Недвижимость

В Камышинском районе работает 16 единиц спецтехники

Но не во всех дворах и улицах существует возможность проезда
Поделиться:
Фото: УОФото: УО
Изменить размер текста:

На территории Камышина и Камышинского района работает 16 единиц современной высокоэффективной спецтехники, предназначенной для сбора и вывоза ТКО с использованием пластиковых контейнеров евростандарта.

Вывоз ТКО бестарным способом на территории Камышина осложняется тем, что не во всех дворах и улицах существует возможность проезда для спецтехники. По этой причине региональным оператором было принято решение обеспечить жителей качественным вывозом твердых коммунальных отходов с использованием контейнерного парка «Управление отходами - Волгоград».

Ранее региональным оператором проводились исследования по определению мест для установки контейнеров. На данный момент регоператором осуществляется вывоз ТКО только из контейнеров, установленных в местах сбора и вывоза отходов, в том числе на территории МКД и частном секторе, где отсутствует качественное дорожное покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Проект Росстандарта «Национальная система сертификации»: как, где и для чего?
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области» расширяет спектр оказываемых услуг (ФБУ «Волгоградский ЦСМ»)
Новости 24
В Волгограде круговую развязку на рокадной дороге сделают из бетонных блоков
В Астрахани адвокат и ее друг раздавали кредиты, а взамен отбирали дома и квартиры
Пять человек на место: волгоградские абитуриенты массово захотели стать актерами
Волгоградцы стали чаще проводить отпуск за границей
По вине прораба волгоградец упал с крыши зерносклада и покалечился
Волгоградские экологи исследовали воздух после сообщения о выбросе хлора
Под Иловлей по вине тракториста погибла прихожанка храма
В монастырском зоосаду Волгограда африканского птенца выкормили детским мясным пюре
Волгоградка взяла кредитов на два миллиона, чтобы перевести деньги мошеннику-брокеру
Около восьми тысяч волгоградцев воспользовались консультацией юристов бесплатно
В Волгограде кадета едва не убили, когда он вступился за мать
Волгоградка умерла от лихорадки после укуса клеща
Ночной забег пройдет 10 августа на «Волгоград Арене»
Астраханцы пытались заработать на капремонте четыре миллиона рублей
Под Волгоградом в аварию угодили пермяки, сибиряк и волгоградка
В Волгограде лучшие эндокринолог и гинеколог в стране
Волгоградец на «Камри» сбил двух школьников на пешеходном переходе
Адвокат с приятелем обманом отбирали у астраханцев квартиры
Когда в Волгограде покупать арбуз, чтобы не отравиться
Четверо в лодке и собака: в Астрахани инспекторы спасли тонущую семью
В Волгоградской области площадь орошаемых земель выросла на 1,1 тысячи гектаров
Взрыв баллона в Котельниково: школьницу и студентку вертолетом доставили в Волгоград
Под Астраханью пожилой рабочий рухнул с двухметровой высоты на асфальт
За полгода с укусами животных в больницы обратилось 3333 волгоградца
В Волгоградской области к 2022 году появятся еще пять «Кванториумов»