В Камышинском районе работает 16 единиц спецтехники

На территории Камышина и Камышинского района работает 16 единиц современной высокоэффективной спецтехники, предназначенной для сбора и вывоза ТКО с использованием пластиковых контейнеров евростандарта.

Вывоз ТКО бестарным способом на территории Камышина осложняется тем, что не во всех дворах и улицах существует возможность проезда для спецтехники. По этой причине региональным оператором было принято решение обеспечить жителей качественным вывозом твердых коммунальных отходов с использованием контейнерного парка «Управление отходами - Волгоград».

Ранее региональным оператором проводились исследования по определению мест для установки контейнеров. На данный момент регоператором осуществляется вывоз ТКО только из контейнеров, установленных в местах сбора и вывоза отходов, в том числе на территории МКД и частном секторе, где отсутствует качественное дорожное покрытие.