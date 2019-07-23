Избавиться от долгов за 15 минут

Для того, чтобы избавиться от долгов за ЖКХ быстро и с наименьшими финансовыми потерями, осталось чуть больше недели. До 31 июля еще можно успеть подать заявление и получить рассрочку на выплату до полугода, избежав начисления штрафов, пеней или применения крайней меры ограничения подачи ресурсов.

Акция по реструктуризации завершается 31 июля 2019 года. Фото: КТ

Оформить реструктуризацию можно не выходя из квартиры. Достаточно зайти на сайт «Концессий водоснабжения» investvoda.ru или «Концессий теплоснабжения» teplovolgograd.ru, заполнить заявление и отправить по электронной почте. Бланки заявлений опубликованы на сайтах компаний в разделе «Потребителям». Если долг за водоснабжение и водоотведение – письмо отправляется на info@investvoda.ru. Если задолженность за тепло и горячую воду – info@teplovolgograd.ru. Любой вопрос, касающийся программы реструктуризации, можно задать по телефону Клиентского центра ООО «Концессии водоснабжения» 99-67-96, добавочная цифра «4» или в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» по номеру 74-26-26.

Реструктуризация предоставляется на срок до шести месяцев. Это позволяет гасить долг небольшими частями, а не сразу всей суммой. Одновременно с рассрочкой участники программы получают амнистию по пеням и штрафам, им не грозит ограничение подачи коммунальных ресурсов. Если же подача услуги уже ограничена из-за долгов, то ее оказание возобновляется. При этом важно своевременно вносить все платежи – это обязательное условие программы.

Нежелание оплачивать долги влечет за собой целый ряд неприятных последствий. Задолженность – повод для обращения в суд и взыскания ее в принудительном порядке через службу судебных приставов. Это влечет за собой блокировку банковских счетов, арест имущества, запрет на выезд за границу. Кроме того, наличие неоплаченного долга может повлечь за собой ограничение коммунальных услуг горячего водоснабжения и водоотведения должникам, живущим в многоквартирных домах, холодного водоснабжения – неплательщикам, живущим в частном секторе.

Долг перед концессиями тепло- и водоснабжения сегодня имеют порядка 36 тысяч горожан. За тепло и горячую воду граждане задолжали 315 млн руб., а за холодное водоснабжение и водоотведение - 254 млн руб. Чтобы волгоградцы могли легко разобраться с задолженностью, были выпущены специальные долговые платежки оранжевого цвета. В этих квитанциях отдельными строками прописан размер долга по каждой коммунальной услуге. Так, минимальная сумма долга владельца лицевого счета, которому направлена долговая квитанция, составляет 1 тыс. руб. В свою очередь наибольший размер задолженности, накопленной за 4 года, — 244 тыс. руб., из которых только за отопление абонент не оплатил 104 тыс. руб.

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