Достало: волгоградские водители сами латают глубокие ямы битым кирпичом

Вроде бы и дорожники постоянно работают на волгоградских дорогах, и деньги нам выделяют не самые маленькие, но ямы на улицах остаются одной из самых больных тем. Кто-то обреченно наблюдает за растущими дырами в асфальте, а кто-то решает не ждать милости от дорожников и сам выходит на борьбу с колдобинами.

- Я часто бываю возле дома по Рокоссовского, 54. На этот раз стала свидетелем, как мужчина на машине привез кирпич, плитку и утрамбовал ими глубокую яму на малом проезде. Видимо, сил терпеть уже не было, - говорит волгоградская певица Жанна Попова.

Но, как оказалось, подождать осталось совсем недолго. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, этот участок уже включили в план ремонта на ближайшее время, так что через месяц, максимум через два, эти ямы заделают. Лучше доверить дорогу профессионалам.

Правда, чтобы сложились эти самые доверительные отношения, требуется немало усилий.

За подобную самодеятельность могут наказать штрафов. Фото: Жанна Попова

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМУ

Во-первых, необходимо узнать, как размежевана территория и кому принадлежит дорога. Есть два варианта. Дорога относится к дому и за нее отвечает управляющая компания. И это не самый удобный для жителей вариант. Так как ремонтировать асфальт придется за счет жильцов и с их согласия. Очень дорого. Многие предпочтут прыгать по ямам, но не видеть в платежках астрономические суммы.

Второй вариант: земля муниципальная, то есть за нее отвечает мэрия. Для начала нужно проверить, стоит ли дорога в очереди на ремонт по проекту «Формирование комфортной городской среды». Если да, остается ждать, когда во двор заедут дорожные машины. Если нет, то писать, писать и еще раз писать.

- Локальный (то есть ямочный) ремонт покрытия наряду с реконструкцией дорожных объектов проводится постоянно, перечень объектов составляется в том числе и на основании обращений жителей, - рассказали «КП» в мэрии Волгограда. - Писать следует на имя руководителя департамента городского хозяйства. Все данные есть на официальном сайте администрации volgadmin.ru. Там же есть виртуальная приемная. Заявку можно отправить прямо из дома через интернет. Кроме того, существует ежемесячный прием граждан. Свою просьбу можно озвучить лично. Для верности, можно продублировать заявление и своему депутату. Народные избранники также составляют список проблем округа и отправляют их чиновникам.

А вот самим брать в аренду дорожный каток или везти «КАМАЗ» кирпича все же не стоит. За самодеятельность на дорогах можно получить административный штраф (если вас поймают за руку). Ведь заделывание ям кирпичом - это точно не по ГОСТу. Хотя, вряд ли кто-то будет жаловаться на дядю Васю из третьего подъезда, засыпающего яму.