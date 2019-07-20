«Ротор» победил «Енисей»: волгоградский клуб лидирует в ФНЛ

Победный матч провел волгоградский «Ротор» в Красноярске сегодня, 20 июля. Сине-голубые сыграли с «Енисеем» в рамках тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2019-2020. Игра прошла на Центральном стадионе. Завершился он триумфальной победой волгоградцев, которые смогли забить три гола в ворота противника.

Еще вчера «Ротор» находился в тройке лидеров, а сегодня по итогам игры уверенно занимает первое место, набрав 9 очков за три игры. Три из них – сегодня. На 38-ой минуте счет открыл Алейник, на 71-ой Султонов закрепил результат, пробив пенальти, а в добавленное время отличился Лобкарев.

Напомним, в рамках нового тура сине-голубые разгромили курский «Авангард» (3:0), затем одолели «Текстильщик». Третья победа лишний раз убедила, что «Ротор» может все.

Статистика матча

Олимп-Первенство ФНЛ 2019/2020. 3 тур. 20 июля 2019 года.

«Енисей» — «Ротор» — 0:3 (0:1)

«Енисей»: Филиппов, Воробьев (Ганус, 55), Бугаев, Сагуткин (Комков, 55), Киреев (Гарбуз, 26), Гасанов, Харитонов (к) (Делькин, 81), Зотов (Рожков, 78), Савичев, Ланин, Долгов.

«Ротор»: Лобанцев, Ненахов (Николаев, 90), Байрыев (к), Хомуха, Пискунов, Горбунов (Попов, 75), Самсонов (Фатуллаев, 87), Алейник, Султонов (Лобкарёв, 77), Саная, Муллин (Булия, 69).

Голы: Алейник, 38; Султонов, 71 (пен); Лобкарев, 90+4

Предупреждения: Ланин, 31; Гарбуз, 90 - Алейник, 30; Горбунов, 56