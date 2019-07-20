Волгоградские сталкеры сняли заброшенное село

Когда-то село Нижний Балыклей, что находится у берега Волги в пяти километрах от села Верхний Балыклей Волгоградской области, процветало. За пару сотен лет существования, а основали его в 1690 году, сюда приехали жить почти две тысячи человек. Школа, медпункт, почта – все, что нужно для удобной жизни. Но к 2010-ому число селян сократилось в два десятка раз, а сегодня из «выживших» осталось и того меньше.

Волгоградские сталкеры не могли пройти мимо этого забытого богом места, которое в обиходе местные называют «Мордвой» (многие жители говорили и говорят на мордовском). В Нижнем Балыклее осталась всего одна улица и несколько домов. Остальные – заброшены и полуразрушены. В них до сих пор находятся предметы быта: старая мебель, кухонная утварь, в одном даже кровать застелена. Во дворах сараи для домашнего скота, но все практически развалилось от ветхости. Огороды поросли травой. Через десяток лет деревянные постройки сгниют и сравняются с землей.

Кадры из сельской школы ярко демонстрируют эту разруху: в спортзале давно не пола, его разобрали на доски, а в единственном классе, который отапливался печкой, скоро обвалится потолок. Кстати, в село так и не провели газ. Возможно, это стало одной из причин массового переезда молодежи в города.