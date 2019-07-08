Президент России отметил достижения «ЕвроХима»

Новое предприятие оснащается самым современным оборудованием. Это требует высокой квалификации и профессионализма сотрудников. Поэтому в своей производственной деятельности компания уделяет большое внимание подготовке кадров и реализует масштабную программу поддержки талантливой молодежи.

Значительное влияние на развитие профессиональных качеств молодых специалистов оказывают научно-технические конференции, на которых сотрудники компании представляют свои научно-исследовательские проекты по тематике производственного процесса предприятия.

В июле 2019 года молодые специалисты представили на суд жюри под председательством главного инженера ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 12 научных работ.

Фото: ЕвроХим.

Первое место занял проект специалиста сильвинитовой обогатительной фабрики Алины Лебедовской «Выбор стратегий для организации работ по ТОиР на сильвинитовой обогатительной фабрике ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Второе место – у работы специалиста проектно-технологического отдела управления проектными работами Юрия Лобкова «Обоснование выбора магнитных улавливателей для извлечения металлических включений из исходной руды и готовой продукции марки «Н» и «Г». Исследование лаборанта химического анализа Екатерины Терещенко «Выбор эффективной технологии обесшламливания руды с использованием реагентов-собирателей шламов, обеспечивающих эффективное разделение руды широкого диапазона крупности с высоким нерастворимым остатком» заняло третье место.

Исследовательские проекты ребята выполнили под руководством наставников – начальника отдела главного механика сильвинитовой обогатительной фабрики Олега Полякова, главного специалиста проектно-технологического отдела Ивана Манаки, методиста службы контроля качества Юрия Васильева.

Проекты-победители в дальнейшем будут представлены на корпоративном слете молодых специалистов компании «ЕвроХим», для которой подготовка и развитие кадрового потенциала входит в число важнейших приоритетов.

АО «МХК «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG - одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Достижения компании высоко оценил Президент России.

В рамках визита в Италию, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Владимир Путин отметил строительство завода компании «ЕвроХим» по производству аммиака в Ленинградской области в числе крупнейших российско-итальянских проектов http://kremlin.ru/catalog/countries/IT/events/60920 . «Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов», - сказал Президент России https://youtu.be/__jCcFNdr8Y .

Согласно исследованию журнала «Эксперт», владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК Андрей Мельниченко является крупнейшим и самым активным частным инвестором в несырьевой сектор российской промышленности. За 15 лет в развитие промышленности в российских регионах предпринимателем было инвестировано более 21 миллиарда долларов.