Миллиард за вывоз мусора: регоператор ищет подрядчика для Волгограда

Более миллиарда рублей готов заплатить регоператор по обращению с ТКО организации, которая возьмется в течение полутора лет вывозить мусор из Волгограда и четырех районов области - Городищенского, Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок. Обязательное условие для претендентов - наличие лицензии на обращение с отходами I - IV классов опасности. При этом аукцион проводится только среди малых и средних предприятий. Выберут подрядчика 9 августа. Срок оказания услуг - с 1 сентября 2019 года до конца 2020 года.

- Региональный оператор не впервые проводит конкурсную процедуру по подбору подрядчиков. Данный процесс и смена подрядных организаций, работающих на конкретных территориях, никак не влияет на жителей, - пояснили «КП-Волгоград» в ООО «Управление отходами - Волгоград». - Наша цель - улучшение качества оказываемых населению услуг, а также актуализация логистической схемы и повышения эффективности работы спецавтотранспорта регоператора.

Тем временем региональный оператор продолжает выполнять свои обязательства. И разрывать с ним отношения власти региона не собираются.

- Расторгнуть контракт с регоператором по обращению с ТКО можно только в том случае, если он нарушает условия контракта, - пояснили «КП-Волгоград» в областном комитете ЖКХ и ТЭК. - На сегодняшний день предпосылок для этого нет. Все замечания устраняются в рабочем порядке.

ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ПОДРЯДЧИК

Начальная (максимальная) стоимость контракта - один миллиард девять миллионов девятьсот десять тысяч рублей. Более 75% от цены договора приходится на 2020 год. Подрядчик должен будет вывозить мусор со всех контейнерных площадок и пунктов накопления, указанных в реестре. За полгода их стало в разы больше, чем при заключении контракта с самим регоператором. Больше всего мест сбора и накопления ТКО в Волгограде - 3252 площадки. Плюс 568 точек в Городищенском, 303 в Светлоярском, 43 в Котельниковском и 28 в Октябрьском районах. За 15 месяцев объем произведенного волгоградцами мусора составит более 4 миллионов кубометров. Вывозить их подрядчик должен будет на четыре полигона - «ЭкоМастер» в Волгограде, «Волга-Бизнес» в Волжском, «Спецпроект» и «Комус» в Светлоярском районе. Также отходы будут направлять на три предприятия по обработке: «Ресурс Лайн», «Индустрия Чистоты» и «Управление отходами - Волгоград».

Согласно договору исполнитель должен вывозить весь мусор своими силами, на своей технике и за свой счет. Причем не реже, чем это предусмотрено СанПиНами. Если контейнеров будет не хватать или они будут переполняться, то подрядчик должен сам установить дополнительные баки. А доказывать факт вывоза мусора организация будет с помощью фото-фиксации с указанием даты, времени и гео-тега. Расплачиваться за оказанные услуги регоператор будет ежемесячно.

КОМУ МЫ БУДЕМ ПЛАТИТЬ

Платить за обращение с ТКО волгоградцы и жители других городов и районов области будут по-прежнему регоператору. При этом вопрос начисления платежей за эту коммунальную услугу останется на постоянном контроле инспекции Госжилнадзора. В случае оказания услуги неполной, некачественной или с превышающими установленную продолжительность перерывами, жителям области положен перерасчет. Вернуть часть платы можно и в случае вашего отсутствия по месту регистрации более пяти дней подряд.