Алексей Миллер выступил с докладом на годовом общем собрании акционеров ПАО «Газпром»

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги по Лоту №1 c 01 августа 2019 года c 13.00 (мск) перенесены на 12 августа 2019 года на 11.00 (мск); торги по Лоту №1 и Лоту №2 c 01 августа 2019 года c 12.00 (мск) перенесены на 12 августа 2019 года на 14.00 (мск)