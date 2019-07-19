Алексей Миллер выступил с докладом на годовом общем собрании акционеров ПАО «Газпром»

Для «Газпрома» 2018 год стал годом высоких достижений. Компания показала рекордные финансовые результаты. Объемы поставок газа в Европу и доля «Газпрома» на европейском газовом рынке достигли максимальных исторических значений.

Мы вывели на завершающую стадию сразу несколько уникальных по масштабу и значению проектов, которые окажут заметное влияние на газовую отрасль России, на объемы и направления международной торговли природным газом.

В 2018 году мы приумножили сырьевую базу, нарастили мощности производства и объемы продаж, продолжили работу по внедрению инноваций и импортозамещению.

Реализация стратегии лидерства - это наш вклад в укрепление энергетической безопасности страны.

Высокие достижения производственно-сбытовой деятельности «Газпрома» в 2018 году нашли соответствующее отражение в наших финансовых результатах (подробности).

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