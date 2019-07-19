2019-07-19T16:32:40+03:00
Происшествия

В деле крушения катамарана в Волгограде новый обвиняемый - начальник отдела полиции

Страж порядка видел виновника смертельного ЧП за рулем судна, но не предотвратил трагедию
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На затонувшем катамаране погибли 11 человек, и только 5 выжили.На затонувшем катамаране погибли 11 человек, и только 5 выжили.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Больше года в Волгограде ведется расследование смертельной аварии, когда в столкновении катамарана «Елань-12» и баржи в Волге утонули 11 человек. Напомним, случилось это 11 июня 2018-го. До настоящего момента в числе обвиняемых были только двое: владелец катамарана Дмитрий Хахалев, который погубил своих друзей и погиб сам, и руководитель лодочной станции (директор ООО «Пристань») Леонид Жданов. Но сегодня в деле появился третий обвиняемый - начальник линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте. Его обвиняют в халатности. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Южном следственном управлении СК РФ.

Как стало известно следователям, в тот трагический день - 11 июня - страж порядка как раз дежурил на служебном катере у речпорта. И, как уже признался, видел катамаран Хахалева, который плыл по Волге.

- Начальник отдела полиции знал, что у Хахалева нет прав на управление судном, и что эта плавучая дача не зарегистрирована в установленном порядке. Он видел этот катамаран в акватории Волги. Но не принял никаких мер к пресечению совершаемых Хахалевым административных правонарушений, - гласит обвинение следователей.

На экс-полицейского завели уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность».

- Сейчас следователи собирают данные, направленные на закрепление полученных доказательств, -уточняют в Южном следственном управлении. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в тот день - 11 июня 2018-го Дмитрий Хахалев пригласил друзей-гаишников отметить дни рождения на плавдаче. Это он рулил, будучи уже изрядно выпившим, и он был за штурвалом, когда произошла трагедия. Его будут судить (хоть он и не выжил) по статье: «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Второй обвиняемый - директор ООО «Пристань» Леонид Жданов. С его лодочной станции отправился в последний путь катамаран «Елань». Он обязан был следить за выходом в плавание и возвращением на базу маломерных судов. А значит, виновен в том, что катамаран выпустили со стоянки с превышением числа пассажиров, без плавсредств и пьяными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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