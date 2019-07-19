2019-07-19T16:22:35+03:00
Досуг

День города 2019 в Волжском: Лариса Долина, Дима Билан и салют

Юбилейный 65-й День города Волжский отметит 27 и 28 июля 2019 [куда сходить, программа праздничных мероприятий, где запретят продавать алкоголь]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дима Билан выступит в Волжском 28 июля 2019.Дима Билан выступит в Волжском 28 июля 2019.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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65-летний юбилей Волжский отметит масштабным праздником. День города 2019 растянется на несколько дней начиная с 22 июля. Основные события развернутся в парках 27 и 28 июля 2019 года. В программе праздничных мероприятий – фестивали, концерты, выставки, шоу-программы, развлечения, концерт и салют. Выступать на День города в Волжском будут сразу две звезды российской эстрады. Хедлайнером концерта 27 июля станет Лариса Долина, а 28 июля волжан поздравит Дима Билан. Завершит юбилейные торжества грандиозный салют. Куда пойти, лучшие места для отдыха и что будет интересного, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

В День рождения Волжского 22 июля 2019 в 9.00 пройдет митинг у мемориала первостроителям. Он откроет юбилейные торжества.

23 июля 2019 в 19.00 волжан ждут на праздник в честь Дня города в парке «Новый город». Здесь устроят фестиваль музыки и танца.

24 июля 2019 в 18.00 в парке «Гидростроитель» Волжского будет весело и шумно, здесь продут фестиваль традиционной русской культуры и концерт лучших коллективов региона. Для волжан также выступит оркестр под руководством Галины Иванковой. На аллеях будут мастер-классы, аквагрим, ярмарка мастеров. А 25 июля 2019 в 18.00 в парке устроят семейный праздник.

26 июля 2019 в 19.00 на праздник Дня города в парк «Волжский» приглашают детвору. В это же время устроят гулянья в поселке Краснооктябрьском.

Фестиваль красок откроет День города в Волжском 27 июля 2019 в 11.00. Разноцветная феерия, музыка, танцы и прочие развлечения ждут молодежь на городском пляже.

27 июля в 19.00 на сцене парка «Гидростроитель» пройдет первый звездный концерт на День города в Волжском. Хедлайнером здесь будет народная артистка Лариса Долина.

28 июля 2019 в 18.00 начнется гала-концерт в парке «Волжский». Он станет ярким финалом юбилейного Дня города 2019 в Волжском. На сцену выйдут лучшие исполнители и коллективы Волжского и Волгограда. В 21.00 начнется выступление звезды – поздравлять волжан будет Дима Билана. И завершится День города грандиозным фейерверком. Салют начнется в 22.00

СУХОЙ ЗАКОН

Учтите, что во время масштабных праздников в День города 2019 в Волжском запретят продавать алкоголь. Ограничения будут действовать 25, 27 и 28 июля. Коснется запрет 25 июля с 17.00 до 22.00 и 27 июля 2019 с 18.00 до 23.00 прилегающих к парку «Гидростроитель» улиц Карла Маркса, Комсомольской, Циолковского, Ленинградской и проспекта Ленина. А 28 июля с 17.00 до 23.00 сухой закон введут на улицах Набережной, Энгельса, Сталинградской и проспекте Ленина. На кафе и рестораны запрет не распространяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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