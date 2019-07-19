2019-07-19T08:42:04+03:00
Общество

«ЕвроХим-ВолгаКалий» строит собственную станцию

Она позволит обеспечить максимально эффективное взаимодействие всех железнодорожных служб предприятия
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АБК станции. Фото: ЕХВГАБК станции. Фото: ЕХВГ
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Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» в четвертом квартале 2019 года планирует завершить строительство и сдать в эксплуатацию здание административно-бытового корпуса собственной железнодорожной станции ВолгаКалий.

АБК станции - это двухэтажное сооружение, совмещенное с постом электрической централизации, к которой в дальнейшем будет подведена централизация стрелочных переводов и светофоров парков «А» и «Б».

На 1000 квадратных метров общей полезной площади здания разместятся технологическое оборудование связи, устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и санитарно-бытового обслуживания, кабинеты работников СЦБ и административного руководства станции. В общей сложности, в административном корпусе парка «А» ежесменно будут находиться порядка 35 работников компании. В АБК станции Волга-Калий расположится и рабочее место товарного кассира ОАО «РЖД».

Ввод в эксплуатацию административно-бытового комплекса позволит обеспечить максимально эффективное взаимодействие всех железнодорожных служб предприятия и бесперебойную круглосуточную отгрузку вагонов с продукцией по собственному железнодорожному сообщению (путям необщего пользования), которое соединяет комбинат и федеральную железную дорогу. По окончании строительства общая протяженность собственных железнодорожных путей предприятия составит порядка 40 км.

ЕвроХим-ВолгаКалий.

Строительство нового горно-обогатительного предприятия в Волгоградской области – важный проект АО «Минерально-химической компании «ЕвроХим», которая управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире.

Достижения компании высоко оценил Президент России «Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов», - сказал президент России.

Согласно исследованию журнала «Эксперт», владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК Андрей Мельниченко является крупнейшим и самым активным частным инвестором в несырьевой сектор российской промышленности. За 15 лет в развитие промышленности в российских регионах предпринимателем было инвестировано более 21 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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