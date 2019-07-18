Портфель привлеченных средств банка ВТБ в Волгоградской области превысил 27 млрд рублей

С начала года рост составил 13%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество клиентов, открывших вклад в региональном офисе ВТБ, увеличилось на треть - до 4,3 тыс. человек. Через мобильный и интернет-банк депозиты оформили свыше 4,2 тыс. человека. (+10%).

Текущие и накопительные счета остаются самым популярным продуктом у жителей региона. На них приходится 48% портфеля. При этом доля инвестиционных инструментов не изменилась и составила 9%. Все остальные сбережения волгоградцев хранятся в виде классических депозитов. Средняя сумма вклада превысила 352 тыс. рублей.

Кроме того, состоятельные клиенты, в рамках премиального обслуживания, проявляли большой интерес к структурным продуктам. За первое полугодие на треть увеличился спрос на облигации, достигнув 132,5 млн рублей. Портфель ПИФов вырос на 40%, до 268,2 млн рублей.

«ВТБ предоставляет полный комплекс современных финансовых инструментов, стараясь учесть пожелания любого волгоградца: от розничного вкладчика до профессионального трейдера. Мы уделяем особое внимание разработке самых современных цифровых решений - в том числе, модернизации системы дистанционного банковского обслуживания. Такое активное развитие новых digital-каналов коммуникаций отражается на качественном росте портфеля пассивов в регионе», - отметил управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.