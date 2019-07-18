КАПИТАЛ МС информирует россиян о праве на ежегодные бесплатные профилактические мероприятия

Большинство из нас, достигнув определенного возраста, начинает осознавать важность здоровья и необходимость его сохранения. Достаточно часто заботиться о своем здоровье люди начинают после того, как о себе дают знать какие-то недуги, некоторые из которых можно было предотвратить.

Залогом сохранения нашего здоровья во многом является здоровый образ жизни - отказ от вредных привычек, здоровое питание, чистая вода, режим труда и отдыха, свежий воздух, двигательная активность, разнообразный досуг, приносящий положительные эмоции. Немаловажную роль в поддержании здоровья и даже его приумножении играют и лечебно- профилактические мероприятия.

Сегодня данные медицинской статистики позволяют с уверенностью говорить о том, что КОД ЗДОРОВЬЯ взрослого человека - это достижение и сохранение на целевом уровне ряда жизненно важных показателей, а именно:

1. Уровень глюкозы крови - 6,0 ммоль/л и ниже.

2. Артериальное давление не выше 139/89 мм рт. ст.

3. Холестерин крови - 5,0 ммоль/л и ниже.

4. Индекс массы тела от 18,5 до 24,9.

5. Объем талии - не более 94 см для мужчин, не более 80 см для женщин.

6. Ежедневно: 3 км пешком или 30 минут умеренной физической активности.

7. Ежедневно 500 граммов фруктов и овощей.

Достичь необходимых значений некоторых из показателей помогает профилактика заболеваний. Поэтому не случайно частью национального проекта «Здравоохранение» является усиление профилактической работы медицинских организаций, страховых медицинских организаций и в целом всей системы обязательного медицинского страхования.

В мае 2019 г вступил в действие новый приказ Министерства здравоохранения РФ №124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения». На часто задаваемые сейчас вопросы о том, какие изменения предусматривает данный приказ, отвечают страховые представители компании Капитал Медицинское Страхование (Капитал МС).

- Что такое диспансеризация и с чего начать?

- Диспансеризация - это комплекс диагностических мероприятий (осмотр врачей-специалистов, ряд анализов и обследований), позволяющих выявить на ранней стадии хронические неинфекционные заболевания или риск их развития. Например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические и др. заболевания .

В случае выявления признаков нарушений в состоянии здоровья проводится расширенный индивидуальный комплекс диагностики, а при необходимости назначается лечение. Что касается возраста граждан, то диспансеризацию необходимо проходить, начиная с 18 лет. И начать ее нужно с кабинета профилактики или участкового терапевта поликлиники, которую гражданин выбрал для получения первичной медико-санитарной помощи. Это может быть поликлиника по месту жительства или по месту работы. Если вы до сих пор не знаете, к какой поликлинике вы прикреплены, позвоните в страховую компанию и уточните эту информацию у страхового представителя.

- Как часто по новым правилам можно проходить диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр?

- С мая этого года все граждане имеют право проходить профосмотр ежегодно. Граждане от 40 лет имеют право на ежегодную диспансеризацию. Более молодые граждане - от 18 до 39 лет - диспансеризацию смогут проходить 1 раз в 3 года.

- А чем профосмотры отличаются от диспансеризации?

- Они отличаются объемом исследований, которые в обязательном порядке проводятся гражданам. При диспансеризации объем исследований шире, поэтому на ее проведение требуется больше времени

- Если возраст не соответствует возрастным категориям диспансеризации, значит, человек не может обследоваться бесплатно?

- В том случае, если по возрасту в этом году не положено прохождение диспансеризации, граждане могут бесплатно пройти ежегодный профилактический осмотр. При этом, если в рамках профосмотра у гражданина будут выявлены какие-либо жалобы, возникнут подозрения на какие-то заболевания, то по решению лечащего врача пациенту бесплатно будут назначены дополнительные обследования в рамках стандартов, порядков и клинических рекомендаций по конкретному предварительному или уже установленному диагнозу/заболеванию. Объем таких дополнительных исследований может оказаться даже шире, чем при диспансеризации. Главное - обратиться к лечащему врачу. Его решение в вопросах объема исследований имеет приоритетное значение.

- А какой объем исследований можно пройти при профосмотре и диспансеризации по полису ОМС?

- В профосмотр входит анкетирование, измерение роста, веса, подсчет индекса массы тела (ИМТ), определение сердечно-сосудистого риска, измерение артериального давления, общего холестерина крови, глюкозы, флюорография (раз в 2 года), ЭКГ (в 18, 35 лет и затем ежегодно), измерение внутриглазного давления (в 18, 40 лет и затем ежегодно), а также осмотр гинекологом женщин фертильного (детородного) возраста.

Диспансеризация на первом этапе включает все мероприятия профосмотра и дополнительные методы обследований, которые включает в себя:

общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) - с 40 лет;

осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин после 40 лет;

исследование кала на скрытую кровь (с 40 до 64 лет включительно - один раз в 2 года, с 65 до 75 лет включительно - ежегодно);

эзофагофиброгастродуоденоскопию (ЭФГДС) - в 45 лет;

для женщин с 18 до 64 лет включительно цитологическое исследование мазка с шейки матки один раз в 3 года;

маммографию с 40 до 75 лет включительно один раз в 2 года;

для мужчин 45, 50, 55, 60, 64 лет исследование простат-специфического антигена (ПСА) в крови.

По итогам этих мероприятий всем гражданам должен быть проведен завершающий прием терапевта для оценки состояния здоровья, определения группы здоровья , а также группы диспансерного наблюдения при выявлении заболеваний.

- Когда назначается второй этап диспансеризации, и какие исследования проводятся на этом этапе?

- В тех случаях, когда результаты проведенных мероприятий на первом этапе диспансеризации не позволяют сделать необходимые окончательные выводы о состоянии здоровья гражданина ему назначается второй этап диспансеризации. Перечень конкретных исследований для второго этапа документами не устанавливается, т.к. этот перечень у каждого пациента является индивидуальным.

-Что еще изменилось в порядке прохождения профилактических меропоиятий?

Есть еще ряд важных изменений! Теперь для удобства граждан медицинские организации должны обеспечивать на все обследования в рамках профмероприятий дистанционную запись (по телефону, через интернет). Многие медицинские организации такой сервис уже активно предоставляют. Это удобно, т.к. записавшись заранее, можно прийти в медицинскую организацию и пройти обследование в назначенное время, в т.ч. в вечернее время и в субботу. Кстати, организация прохождения диспансеризации в поликлиниках в вечернее время и субботу теперь тоже законодательно закреплена приказом Минздрава.

Все результаты исследований должны быть внесены в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях с пометкой «Профосмотр» или «Диспансеризация», а также врачом должна быть заполнена карта учета диспансеризации.

- Сколько времени нужно запланировать на прохождение диспансеризации?

- Если подготовиться к сдаче анализов заранее (прийти в поликлинику натощак, принести с собой кал, мочу), то на первоначальный этап потребуется один день. Затем необходим еще один визит в поликлинику для посещения терапевта, который подведет итоги диспансеризации и при необходимости назначит второй этап диспансеризации.

- Работающие граждане часто говорят о том, что их не отпускают с работы, поэтому они не могут пройти диспансеризацию ?

- ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Сейчас Трудовой кодекс РФ в статье 185.1. «Гарантии работникам при прохождении диспансеризации» предусматривает: Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Сотрудник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) согласовывается (согласовываются) с работодателем индивидуально.

Кроме того, в настоящее время в статью 185,1 ТК РФ по поручению Правительства РФ вносятся изменения, в соответствии с которыми гражданам с 40 лет, которые получили право на ежегодную диспансеризацию, один рабочий день на ее прохождение с сохранением места работы и среднего заработка будет предоставляться ежегодно.

- Какие документы необходимо иметь при себе , чтобы пройти профилактические мероприятия бесплатно?

Для прохождения профмероприятий с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность и полис ОМС.

Если у вас нет полиса ОМС, тогда приглашаем вас в Капитал МС для его получения.

Если у вас есть полис ОМС, но у вас остались вопросы по профмероприятиям, по лечению и диагностике имеющихся заболеваний, по правам в системе ОМС, вам отказали в прохождении профмероприятий, в оказании бесплатной медицинской помощи, оказали некачественную медицинскую помощь, то приходите или звоните в контакт- центр филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области по телефону: 8-8442-55-01-65, в т.ч. круглосуточно, бесплатно 8-800-100-81-02. Всю информацию можно узнать на нашем сайте: www.kapmed.ru.

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Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 30а. 8-800-100-81-02 (круглосуточно). Телефон контакт-центра 8-8442-55-01-65 с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00. Сайт: www.kapmed.ru

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