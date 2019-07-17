2019-07-17T15:13:48+03:00
Экономика

ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» - Maestro

Банк ВТБ приступил к эмиссии кобейджинговых «Мультикарт» «Мир»-Maestro с возможностью бесконтактной оплаты двумя платежными системами
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Основная особенность такой карты – возможность проведения транзакций как в России, так и за рубежом. Кобейджинговая карта «Мир»-Maestro имеет технологию бесконтактной оплаты и позволяет пользоваться привилегиями программы лояльности обеих платежных систем, получать наличные за границей, а также оплачивать товары и услуги.

«Начало эмиссии нового вида карты повысит популярность современных карточных продуктов банка на базе платежной системы «Мир» и позволит нашим клиентам комфортно совершать привычные для себя транзакции, находясь за рубежом. Уверена, данная функция станет еще одним весомым аргументом для развития национальной платежной системы», - отметила Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ.

«Появление в линейке ВТБ новой кобейджинговой «Мультикарты» «Мир»-Maestro – это возможность для клиентов банка одновременно пользоваться преимуществами обеих платежных систем. Оплата товаров и услуг с помощью этого продукта удобна и безопасна не только в России, но и за рубежом. В России такая карта будет работать как карта «Мир», а за границей – как Mastercard (бренд Maestro)», – комментирует Максим Лазырин, коммерческий директор ПС «Мир».

По данным Mastercard, бесконтактная технология оплаты уже получила широкое распространение на мировых рынках, включая российский, где более половины карточных транзакций совершаются в одно касание. Maestro и «Мир» обеспечивают высокий уровень надежности и безопасности при совершении как контактной, так и бесконтактной оплаты с помощью них.

ВТБ начал эмиссию карт Национальной платежной системы с декабря 2016 года. На сегодняшний день банк выпустил более 11 млн карт «Мир». Также банк предлагает своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay для совершения транзакций с помощью смартфона на платформе Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

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