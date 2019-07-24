Кандидат наук вложил в финансовую пирамиду миллион рублей, купившись на слова о патриотизме

- Все мы умные задним числом. Это я сейчас понимаю: а тогда мне мозги запудрили, на патриотизм давили. Я вдруг принес к ним все накопленные за время работы деньги, хотя заглянул только посмотреть, - говорит Виталий Иванович.

Волгоградец рассказывает свою историю взаимоотношений с «E-Z Финанс групп», инвестиционного фонда по названию, а по сути финансовой пирамиды, в которую вложились тысячи людей по всей стране.

- Мне посоветовала этот фонд знакомая, - делится с "КП-Волгоград" Виталий Иванович. - Она получала хороший процент. Ну и я на пенсии захотел чуть приумножить свой капитал. В офисе меня окружили человек пять и стали рассказывать, за счет чего будут выплачивать мне 36 процентов годовых. Среди объектов инвестиций называли Крымский мост, мост во Владивостоке, крупные строительные компании, которые участвуют в возведении социальных объектов. Говорили, что восстанавливают Россию. Вы разве не хотите жить в богатой и благополучной стране? - наседали они. В итоге я вложил миллион рублей на два года. И процент обещали отдавать каждый квартал.

Виталий, который много лет проработал в университете, между прочим, имеет звание педагогических наук, не спросил ни одного документа. Не насторожил мужчину и очень высокий процент (банки максимально дают не больше 10).

- Очухался я через месяц. Хотел деньги вернуть, но мне не дали. Хотя я принес им справки о необходимости серьезного лечения в связи с заболеваниями. Но я все-таки смог стребовать с руководителя офиса расписку о том, что такая-то такая-то взяла у меня миллион рублей и обещает вернуть в сентябре 2020 года.

В течение трех кварталов Виталий исправно получал проценты. А потом вдруг кран перекрыли. Вскоре он увидел новости об аресте руководителей и счетов в Ярославле (там находился главный офис), затем об обысках в Москве. Докатилась волна и до Волгограда.

В Волгограде силовики нагрянули в два офиса. Изъяли документы.

Кстати, компании обставили свои конторы по высшему разряду, с отдельными переговорными. Все здесь говорило о богатстве. Обещания купания в золоте подкреплялись внешним антуражем. Компания на рынке пять лет и за счет неофитов могла позволить себе жить красиво и платить остальным вкладчикам. Стали соинвесторами и руководители волгоградского офиса. Они также вложили собственные накопления и имели процент больше обычного. Схема «приведи друга и получил бонус» здесь также активно работала. Но вскоре денег новых обманутых волгоградцев стало не хватать. Система стала разрушатся.

К нам поступило уже больше десяти заявлений от обманутых вкладчиков. Все материалы мы направляем в Ярославль, где этим делом занимаются местные следователи, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Кстати, большинство финансовых советников на местах жили вполне скромно. Например, у руководителя офиса в Волгограде обычная хрущевка и советские ковры на стенах. Правда, в загранпаспорте множество штампов о поездках и в Египет и в Доминикану и в Испанию. Именно там предпочитали проводить конференции и тренинги по облапошиванию граждан главные руководители «E-Z Финанс групп». Теперь у них "отдых" совсем в другом месте.

- Я хочу помочь остальным обманутым этой пирамидой волгоградцам. Может, нам стоит действовать вместе, чтобы был результат. Так что предлагаю объединиться, - говорит Виталий Иванович.

Телефон волгоградца есть в редакции.