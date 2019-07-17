2019-07-23T12:59:14+03:00
Недвижимость

«Концессии теплоснабжения» продолжают подготовку к зиме

Уже полностью готовы 31 котельная и 18 насосных станций
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Фото: КТФото: КТ
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ООО «Концессии теплоснабжения» продолжают подготовку сетей, оборудования котельных и насосных станций к прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020. Одновременно с этим управляющие компании и ТСЖ продолжают готовить жилой фонд Волгограда к работе в зимних условиях.

Всего по состоянию на середину июля к зиме полностью готовы 31 котельная и 18 насосных станций, завершены планово-предупредительные ремонты на 86 центральных, местных и индивидуальных тепловых пунктах. Полностью готовы к зиме 599,1 километра сетей, более 10 километров – заменено. Восстановлено 8,8 километра тепловой изоляции трубопроводов, по которым в зимний период подается теплоноситель.

Кроме того, в ходе плановых работ по подготовке к зиме специалисты ремонтной службы меняют аварийные участки трубопроводов внутри источников тепла, ремонтируют насосное оборудование и запорную арматуру. Осуществляется поверка манометров и других контрольно-измерительных приборов, чистка фильтров на газораспределительных установках, а также чистка поверхностей нагрева и ремонт обмуровки котлов.

Всего в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 года на объектах теплоснабжения Волгограда приведут в порядок 21,5 тысячи единиц оборудования.

Что касается готовности зданий, то промывку и опрессовку прошли сети в 3033 жилых домах. Это 60% от всех многоквартирных домов города. Параллельно обеспечивается готовность к холодам и социальных объектов. Испытания уже успешно прошли сети в 385 образовательных и 99 медицинских учреждениях.

На время гидроиспытаний и плановых ремонтных работ потребителям ограничивают горячее водоснабжение. Это обязательное условие проведения ремонтов системы теплоснабжения во всех городах страны, направленное на то, чтобы обеспечить надежное функционирование теплового хозяйства зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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