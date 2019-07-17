2019-07-17T16:18:17+03:00
Здоровье

Атеросклероз: кто в группе риска

В группе риска - люди с избыточным весом, повышенным артериальным давлением, курящие, диабетики, мужчины старше 40 и женщины старше 50 лет
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Фото: ДиалайнФото: Диалайн
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Сердечно-сосудистая патология до сих пор занимает первое место в мире по заболеваемости и смертности и, не смотря на распространенность, среди больных нет четкого представления о серьезности их патологии. В этой статье мы рассмотрим такое заболевание как атеросклероз.

Атеросклероз представляет собой хроническое заболевание, при котором липиды (белково- и жироподобные органические соединения) откладываются в артериях всего организма и образуют атероматозные (так называемые «холестериновые») бляшки. Наиболее часто подвержены атеросклерозу аорта (самая крупная артерия организма), сонные артерии, которые приносят большое количество крови к головному мозгу, и коронарные артерии, питающие сердечную мышцу. Отсюда берут начало множество серьезных заболеваний, в том числе инфаркт миокарда и ишемический инсульт.

Формирование атероматозных бляшек в организме человека в норме начинается с половым созреванием (12-14 лет) и зависит от пола (мужчины более предрасположены к атеросклерозу), артериального давления, сопутствующих хронических заболеваний (другие сердечно-сосудистые и эндокринные патологии), избыточного веса, курения и возраста.

При постановке диагноза атеросклероз начинают с коррекции образа жизни – снижение поступаемых в организм жиров с пищей (25-35% от суточной калорийности, насыщенных жиров 7-10%), добавлением в рацион пищи с высоким содержанием пищевых волокон (фрукты и овощи, отрубные каши и хлеб), отказ от курения и ограничение в употреблении алкоголя (отказ при повышенном холестерине крови), регулярная ежедневная физическая активность. Назначают лекарственные препараты.

Группы риска по атеросклерозу – люди с избыточным весом, повышенным артериальным давлением (выше 139/89 мм. рт. ст.), курящие (не зависимо от количества сигарет в день и стажа курильщика), больные сахарным диабетом, мужчины старше 40 лет, женщины старше 50 лет или с ранней менопаузой, с наследственностью – нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда у ближайших кровных родственников (у мужчин моложе 55, женщин моложе 65 лет). Если Вы в группе риска – обратитесь к врачу для обследования, ведь ранняя диагностика и своевременное лечение минимизируют риск серьезных сердечно-сосудистых патологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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