2019-07-17T12:43:06+03:00
Общество

Кормили и ждали помощь: под Астраханью дети четыре дня спасали застрявшего в трубе щенка

Ребятам помогли только волонтеры
Екатерина МАЛИНИНА
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Никита Мамонтов с братом четыре дня поили водой и кормили щенка.Никита Мамонтов с братом четыре дня поили водой и кормили щенка.
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Кто утверждает, что в современных детях очень мало доброты, должны обязательно прочитать эту историю из Астраханской области. Там двое мальчишек показали настоящий пример сострадания и неравнодушия.

Два брата Никита Мамонтов и Дима Парамонов приехали к бабушке в село Бахтемир Астраханской области на каникулы. Для подростков 14 и 13 лет настоящее приволье. Они катались не великах вдоль реки, когда услышали тихое завывание. Стали искать источник и нашли: под грудой металла сидел щенок. Он жалобно скулил – никак не мог выбраться. Ребята пытались приподнять многотонные швеллеры, но это им было не под силу.

- Мы не могли оставить его так, поэтому стали ходить по дворам, - рассказывает "КП-Волгоград" Никита Мамонтов. - Сначала просили помочь, но все говорили: «Делать вам нечего, как залез, так и выползет». Тогда стали искать у местных жителей домкрат или хотя бы лом, чтобы самим вызволить. Но все отказывали, хотя я точно знаю, у них это было, ведь почти у каждого машина.

Мальчишки четыре дня дежурили у щенка.

Старые бабушка с дедом тоже не смогли помочь внукам – возраст не тот, да и инструмента подходящего не было.

- Я нашел в интернете несколько телефонов, где как писали, могут помочь, но все отказали. И служба спасения и МЧС. Сказали, что псами не занимаются, - вспоминает Никита.

В течение четырех дней ребята по несколько раз в сутки приходили к несчастной собаке. Приносили воду, колбасу. И щенок с благодарностью принимал дары. А вот выбраться все так и не мог. Наконец, мальчишки нашли телефон астраханского приюта «Верный друг», которые откликнулись на беду. Волонтеры с большим трудом подняли швеллеры и освободили ослабевшего щенка.

Волонтеры с трудом вызволили умирающего щенка.

- Я очень рада, что есть такие мальчишки – неравнодушные. Обязательно о них расскажите, чтобы взрослые тоже не проходили мимо беды, - говорит директор приюта Светлана Марченко.

Щенок ищек хозяев.

Щенок ищек хозяев.

Кстати, щенок ищет себе хозяев. Мальчишки и рады были взять его, но дома у них уже есть и собаки и кошки. Если вы заинтересовались спасенным животным, обратитесь в приют «Верный друг», пока именно там заботятся малыше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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