В Волгограде 12 человек попали в больницу с укусами змей

Поездка на природу на выходные - традиционный способ волгоградцев отдохнуть. Как уберечь себя от клещей многие волгоградцы уже знают. Но опасность могут представлять и змеи. Их в Волгоградской области не мало - семь видов. Два вида ужей: обыкновенный и водяной, три вида полозов: желтобрюхий, узорчатый и четырехполосный. Но людям лучше избегать встречи с двумя видами: степной гадюкой и гадюкой Никольского, последняя встречается гораздо реже, чем остальные ее собратья.

С начала года в Центр острых отравлений больницы №25 поступили с укусами гадюк 12 человек, в том числе двое детей. Всем пациентам оказали помощь. После курса лечения их выписали домой.

Кстати, укус полоза или ужа тоже весьма болезненный: возможны покраснение, отечность, зуд, если есть аллергия, то соответствующие аллергические реакции. Но гораздо опасней, если вас цапнет гадюка.

- Их укус - это сочетанное поражение ядом биологической природы и инфекционными агентами. Яд гадюк содержит высокомолекулярные белковые ферменты, которые действуют на кровь и лимфатическую систему (нарушает свертывающую способность, проницаемость сосудов, возникают кровоизлияния, выраженный отек), разрушает клетки организма (в области повреждения появляются очаги отмерших клеток, в кровь поступают продукты распада тканей), также действуют на нервную (головокружение, головная боль) и сердечно-сосудистую (снижение артериального давления, тахикардия, аритмия и др.) системы, - рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения администрации Волгоградской области.

Что с вами будет после укуса, зависит от состояния здоровья, иммунной системы, веса, размера змеи, количества поступившего через рану яда.

Первым делом вызовите «скорую» или сами обратитесь к врачу (даже если змея неядовитая). До приезда медиков в первые 10-15 минут нужно отсосать из раны яд (главное, чтобы во рту не было ранок), обработать антисептическим раствором на водяной основе – прижигать запрещено. Также следует по возможности наложить шину – обездвижить этот участок тела. И ни в коем случае не накладывать жгут.

ВАЖНО

Но чем бороться с последствиями, лучше вообще избежать встречи с ползущими гадами. Для этого есть несколько советов.

Хорошо осмотрите место дислокации. Вдруг именно на вашей поляне змеи соорудили себе гнездо.

Не ходите по ягоды и грибы в сланцах. Лучше надеть кроссовки или ботинки – тогда змее вы будете не по зубам.

Как можно больше шумите. Звери, и змеи в том числе, не будут нападать первыми. Они кусают, защищаясь. Поэтому убегают, услышав шум.

Не пытайтесь бежать от змеи, если вы ее увидели. Если она вас все-таки тоже заметила и ползет к вам, медленно, неслышимыми шагами отходите подальше.

Ночью (а это время охоты змей) находитесь поближе к костру. И если решили отойти, светите себе фонариком.

Не забывайте смотреть под ноги, чтобы не наступить на гадюку или полоза.